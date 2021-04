Lob für Initiative und Getränke für Helfer

Liberale besuchen Corona-Testzentrum

Neustadt (os). Der FDP-Bundestagsabgeordnete Grigorios Aggelidis (2.v.li.) besuchte mit seinen Parteifreunden Arne Wotrubez (Stadtverbandsvorsitzender Neustadt/li.) und Daniel Farnung (Regionsabgeordneter/re.) das erste Neustädter Corona-Testzentrum in der ehemaligen Buchhandlung Biermann. Post-Apotheken Inhaber Olrik Becker hat das Testzentrum wie berichtet innerhalb weniger Tage in Eigenregie, ohne städtische Unterstützung, mit personeller Unterstützung des TSV Neustadt eröffnet. Dessen Vorsitzender Riko Luiking (2.v.re.) hatte spontan Hilfe zugesagt. Derzeit werden rund 700 Testungen pro Woche durchgeführt, der Bedarf ist jedoch weitaus höher.

Die FDP-Politiker würdigten in besonderem Maße das Engagement, das mit erheblichen finanziellen Vorleistungen und Zeitaufwand verbunden ist. „Ich finde es bemerkenswert, wie schnell in Neustadt auf private Initiative hin ein Testzentrum aufgebaut worden ist“, so Aggelidis. Wotrubez und Farnung wundern sich, dass die Stadt Neustadt nicht, anders als etwa Wunstorf, aktiv ein eigenes Testzentrum aufgebaut hat. „Auch auf der Internet-Seite der Stadt und der Region Hannover findet man keinen Hinweis auf das Testzentrum in Neustadt“, kritisieren beide. Als kleines Dankeschön an die Helfer, hatten die Politiker erfrischende Getränke mitgebracht.

Aggelidis wies auf für freiwillige Helfer geschaffene steuerliche Entlastungen durch Bund und Länder hin. Über entsprechende Pauschalen könnten auch die Aufwandsentschädigung für den Einsatz im Testzentrum steuerfrei gezahlt werden.

