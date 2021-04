Corona-Tote: Flagge auf Halbmast

Hospizdienst Dasein hilft in der Trauer

Neustadt (os). Die Pandemie ist noch längst nicht vorbei - und auch weitere Todesopfer in Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus sind zu erwarten. Trotzdem wird am Sonntag, 18. April, bundesweit der bisher Verstorbenen in der Corona-Zeit gedacht. „Auch wenn die Pandemie noch nicht überwunden ist, soll dies ein Tag des Innehaltens und der Anteilnahme sein“, teil Stadtsprecher Yannick Behme mit. Auch vor dem Verwaltungsgebäude an der Nienburger Straße werden aus diesem Grund am Sonntag die Flaggen auf Halbmast wehen. Bisher sind im Stadtgebiet 43 Menschen mit positivem Corona-Test verstorben.

Dem Aufruf von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier folgt auch der ambulante Hospizdienst „Dasein“ und informiert über Trauerangebote. „Corona hat neben den Einschränkungen im täglichen Leben die Situation trauernder Angehöriger noch einmal zusätzlich erschwert“, so Koordinatorin Sabine Behm. „Viele Menschen konnten vor allem im ersten Lockdown nicht bei ihren sterbenden Angehörigen sein. Beerdigungen finden häufig im kleinsten Kreis statt. Das tröstende Zusammensein danach ist auch kaum möglich, gleiches gilt für Besuche bei den Betroffenen. All das hinterlässt bei Trauernden unter Umständen tiefe Spuren.“

Der Gedenktag wird bei „Dasein“ für sehr wichtig gehalten, weil er besonders den Menschen diene, die - manchmal allein - zurückblieben. Dasein bietet eine regelmäßige Trauersprechstunde an, aber auch Einzelbegleitungen. Anmeldungen dafür werden unter Telefon 05031/9490300 entgegengenommen.

