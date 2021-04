Dreister Portmonee-Klau im Supermarkt gelingt mehrfach

Serien-Täterinnen entkommen einem Verfolger

Helstorf (os). Gleich mehrere, meist ältere Menschen wurden am Mittwoch in einem Supermarkt bestohlen. Zwei vermutlich osteuropäische Täterinnen entwendeten Geldbörsen aus Jacken sowie Handtaschen, die in Einkaufswagen abgelegt waren.

Gegen 11.30 Uhr hatte eine Vesbeckerin vor dem Brotregal gestanden und bemerkt, wie sie von zwei Frauen angerempelt wurde. Erst an der Kasse stellte sie dann aber fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Jackentasche steckte, wie ihr Schwiegersohn der NZ berichtete. Zuhause ließ die Rentnerin umgehend ihre EC-Karte sperren und fuhr dann mit ihm zurück nach Helstorf. "Wir hatten die Hoffnung, dass Portmonee und Papiere gleich weggeworfen wurden", sagt er. Statt der Beute sahen sie dann aber genau die beiden Frauen aus dem Markt kommen, die sie auch angestoßen hatten. Auf Ansprache sagte eine der beiden, sie sei schwanger und müsse ins Krankenhaus. Während der Schwiegersohn des Opfers die Polizei anrief, flüchteten die beiden Frauen zur nahen Tankstelle, wo ein Passat mit polnische Kennzeichen offensichtlich auf sie wartete und fuhren davon. Der Mann fotografierte das Kennzeichen und gab der Polizei dieses Foto ebenso wie eines der vermutlichen Täterinnen.

Wie Ralf Sebesta, Leiter des Kriminalermittlungsdienstes in Neustadt, vermutet, könnten zu den bisher bekannten Taten noch weitere kommen. Die Polizei bittet die Bürger, welche am gestrigen Tag beim Einkauf an der Kasse feststellten, das Geld fehlte, sich bei der Polizei zu melden und Anzeige zu erstatten. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Bereich der Polizeiinspektionen Garbsen und Burgdorf verlief ohne Erfolg.

Die Ermittler appellieren, eigene Wertgegenstände beim Einkauf nicht unbeobachtet zu lassen oder Handtaschen im Einkaufswagen abzustellen.

"Die Polizei wird zu diesem Thema Anfang der kommenden Woche gezielt präventiv tätig werden", kündigt der Hauptkommissar an.

Einen Teil ihrer Papiere hat die bestohlene Vesbeckerin zwischenzeitlich wieder. Wie vermutet, war die Geldbörse weggeworfen worden, ein Finder hatte ihr das Portmonee nach Hause gebracht. Geld und EC-Karte fehlten.

