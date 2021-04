Die Corona-Lage am Mittwoch: Schon wieder 17 neue Fälle

Inzidenz schnellt auf 126

Neustadt (os). Nach der Minus-Korrektur am gestrigen Dienstag schnellen die Corona-Fallzahlen heute wieder nach oben. Weil es nur eine Genesung gab, schlagen sich die neuen, positiven Tests fast komplett bei den aktuell Betroffenen durch. Mit 102* (gestern: 86) ist Neustadt auch dort wieder dreistellig. Bei den absoluten Zahlen seit Pandemiebeginn kletterte die Statistik auf 1.253 (1.236). Weitere Todesfälle unter positive Getesteten wurden nicht gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner stieg aber deutlich von 101,7 auf 126. Mit den steigenden Zahlen liegt Neustadt allerdings im Regionstrend.

In den unmittelbaren Nachbarkommunen sind unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten: Wunstorf hat 75 (+/-0) aktuelle Fälle, Garbsen 141 (+8) und die Wedemark 53 (-6).

Seit erste Fälle im Regionsgebiet aufgetreten sind, wurden - Landeshauptstadt inklusive - insgesamt 40.734 (40.306/+428) Menschen (Zahlen/Steigerung vom Freitag) registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 36.965 (36.798) Personen als genesen aufgeführt. Bisher sind 969 Menschen (+7) unter Beteiligung einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben, der Altersmedian der Verstorbenen liegt nun bei etwa 84 Jahren. Zum jetzigen Zeitpunkt gelten 2.800 (2.610) Menschen in der Region als „infiziert“. Die sogenannte „7-Tages-Inzidenz“ liegt heute bei 136,6 (+18,8).

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten (in Klammern die Werte vom Vortag): bis 9 Jahre: 2.602 (2.568) Infizierte, 10 bis 19 Jahre: 4.392 (4.347); 20 bis 29 Jahre: 7.022 (6.958); 30 bis 39 Jahre: 6.374 (6.318); 40 bis 49: 5.811 (5.746); 50 bis 59 Jahre: 5.752 (5.700); 60 bis 69 Jahre: 3.139 (3.119); 70 bis 79 Jahre: 1.847 (1.835); 80 Jahre und älter: 3.256 (3.251). Ohne Altersangabe: 539 (528).

* Nach einem Zeitraum von 14 Tagen gelten Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, als genesen. Ob sie Symptome hatten oder nicht, spielt dabei keine Rolle.

** Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

