Sperrung der L 192 endet später

Brücke war in schlechterem Zustand als erwartet

Laderholz (os). Die Landesstraße 192 ist seit dem 6. April direkt am Ortsausgang in Richtung Bevensen voll gesperrt. Ursprünglich sollte die Sperrung zur Sanierung einer Brücke über die Alpe nur drei Tage dauern. Bei den Arbeiten stellte die ausführende Firma aber stärkere Beschädigungen fest als erwartet. So wurde die Maßnahme zunächst bis zum heutigen Mittwoch verlängert, auch das reicht aber offensichtlich nicht zum Abschluss der Sanierung. Eine weitere Verlängerung wird wohl bis Montag angeordnet.

Die Umleitung vor Ort ist ausgeschildert und führt an der Wassermühle vorbei und kurz danach wieder rechts in Richtung L 192 sowie umgekehrt von Bevensen kommend.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1153 vom 17.04.2021