Karin hat Premiere in Amedorf - und blitzt kräftig drauf los

Amedorf (os). Seit etwa 11.15 Uhr ist der städtische Blitzeranhänger "Karin" erstmals an der Landesstraße 191 an der Ortsdurchfahrt im Einsatz. Das scheint auch für manchen Autofahrer noch ungewohnt zu sein. In den wenigen Minuten, an denen die aktuellen Fotos für die NZ entstanden, blitzte es gleich drei Mal. Erlaubt sind innerorts 50 Stundenkilometer. Nur wenige Meter vom früheren Messpunkt der Region Hannover entfernt, ist das Messgerät nun ortseinwärts an der rechten Seite aufgestellt.

In den kommenden Wochen stehen noch weitere Premieren bevor. Ab dem 19. April wird Karin erstmals in Bevensen an der Alpestraße/Landesstraße 192 die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer kontrollieren, ab dem 28. April stellt die Stadtverwaltung den Blitzeranhänger für einen ersten Einsatz in Nöpke auf, auch dort ist an der Kreisstraße 301 im Zuge der Nöpker Straße Tempo 50 erlaubt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1153 vom 17.04.2021