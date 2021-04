Mehrheitsgruppe will weitere Testzentren - auch in Dörfern

Neustadt (os). Die Ratsfraktionen von CDU, Grünen und UWG beantragen, weitere Testzentren im Stadtgebiet einzurichten und dabei auch die ländlichen Ortsteile zu berücksichtigen. Im Fokus stehen Standorte, die als Nahversorgungszentren für umliegende Dörfer dienen. In denen sollen die Tests, die für jeden Bürger einmal pro Woche kostenlos möglich sind, dann wohnortnah durchgeführt werden.

„Bis jetzt existieren nur das durch private Initiative entstandeneTestzentrum der Post-Apotheke in Kooperation mit dem TSV Neustadt und Testangebote einzelner Hausarztpraxen. Das ist eindeutig zu wenig für die große Fläche des Neustädter Landes. Es ist dringend geboten, dass die Stadt hier selbst aktiv wird und die Kapazitäten erhöht“, ist der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Stefan Porscha überzeugt.

Die Verwaltung soll beauftragt werden, geeignete Örtlichkeiten und Kooperationspartner zu suchen. In Frage kommen etwa Feuerwehrgerätehäuser, Vereinsheime und Stationen der Hilfsdienste. „Es braucht mehr Testmöglichkeiten in der Fläche, um allen Bürgerinnen und Bürgern schnell und gut erreichbar den einmal wöchentlich kostenlosen Test zur Verfügung zu stellen. Wir sehen hier die Stadt in der Verantwortung“, ergänzt UWG-Fraktionsvorsitzender Willi Ostermann.

„Die Entfernung zur Kernstadt besonders aus dem Neustädter Norden ist groß, was für mobilitätseingeschränkte Menschen ein Problem darstellt. Wegen der hohen Nachfrage ist es außerdem nur bedingt möglich, kurzfristig einen Termin im Testzentrum an der Wunstorfer Straße zu erhalten. Auch vor dem Hintergrund der Bewerbung Neustadts als Modellkommune ist die Ausweitung der Testangebote von Bedeutung“, betont Manfred Lindenmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen.

Die Stadtverwaltung ist nach Aussage von Sprecherin Nadine Schley seit Wochen in Gesprächen zum Thema. Zwei weitere Angebote in der Kernstadt stehen dabei besonders im Fokus. "Da ist aber noch nichts spruchreif", sagt Schley.

