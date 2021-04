Angler in der Region sind in Rage

Politik und Verwaltung diskutieren vor Ort über das Nachtangelverbot

Umweltdezernentin Christine Karasch und Wolfgang Fiedler von der Unteren Naturschutzbehörde diskutieren zusammen mit dem Angelsportvereinsvorsitzenden Holger Machulla über das geplante Nachtangelverbot.

Neustadt (dgs). Flussauf und flussab - die Angler in der Region sind in Rage über die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU, mit der die Leineaue zwischen Hannover und Stöckendrebber unter Schutz gestellt werden soll. Insbesondere gegen das geplante Nachtangelverbot laufen die Angelsportvereine Sturm.

„Uns werden nur Knüppel zwischen die Beine geworfen“, schimpft Jan Schiffers, Vorsitzender des Angelsportvereins (ASV) Luthe. Die Angler würden nicht - so vielleicht das Klischee - in Jogginghose und biertrinkend die Fische stören, sondern gehörten einem anerkannter Naturschutzverband an, betont er. Zusammen mit Holger Machulla vom ASV Neustadt hat Schiffers SPD-Politiker aus der Region auf das Gelände der Fischzucht Göckemeyer in Poggenhagen eingeladen.

Zwei Tage zuvor diskutierte Machulla bereits mit Christine Karasch, Umweltdezernentin der Region Hannover, und Wolfgang Fiedler von der Unteren Naturschutzbehörde am Kolk hinter dem Krankenhaus. Eingeladen zu dem Gespräch hatte der Arbeitskreis Umwelt der CDU-Regionsfraktion mit dem örtlichen Abgeordneten Stefan Porscha.

Der Kolk sei das erste Gewässer gewesen, das der ASV 1968 im Stadtgebiet gekauft habe, erinnert Machulla und verweist auf die vielen Naturschutzmaßnahmen, die die Angler seither durchgeführt hätten - ehrenamtlich und aus eigener Tasche finanziert. Die Angler befürchten, dass sie nach dem Nachtangelverbot „scheibchenweise“ immer mehr Rechte verlieren - wie schon die Wassersportler am Steinhuder Meer.

Die Leineaue zwischen Hannover und Stöckendrebber ist das letzte von insgesamt 26 Gebieten in der Region, die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union (EU) durch eine Unterschutzstellung rechtlich gesichert werden müssen. „Wir müssen das regeln“, erklärt Umweltdezernentin Christine Karasch die „Mammutaufgabe“. „Mit Maximalforderungen können wir das rechtlich nicht durchsetzen“, ist sie überzeugt. Letztliche rede man von neun Flusskilometern, an denen das Nachtangeln künftig untersagt werden soll - von über 80 Leine-Kilometern insgesamt.

Die Region versendet derzeit Verordnungstexte, Karten und Begründungen für die gesetzlich vorgeschriebene Öffentlichkeitsbeteiligung. Vom 14. April bis zum 27. Mai liegen diese Materialien bei der Stadtverwaltung Neustadt zur Einsicht aus.

Die Unterlagen sind auch über www.hannover.de abrufbar. Anliegerkommunen, Eigentümer, Naturschutzverbände und viele andere potentiell Betroffene können dazu Stellungnahmen abgeben.

