Luftreinigungsgeräte sind aufgestellt

Neustadt (dgs). Wie geht es weiter an den Schulen nach den Osterferien? Bis zuletzt wird wieder einmal diskutiert. In Neustadt sind nun aber pünktlich zum Schulstart am Montag in den drei weiterführenden Schulen Luftreinigungsgeräte aufgestellt worden. „Eine erhebliche Verbesserung der Hygiene und Sicherheit“, freut sich Burkhard Jonck, Schulleiter der Kooperativen Gesamtschule (KGS). Hier wurden 15 Geräte in den Klassenräumen der Abschlussklassen installiert. Das Gymnasium an der Gaußstraße hat 13 Geräte erhalten. Schulleiter Reinhard Sell begrüßt die Anschaffung, vor allem mit Blick auf die anstehenden schriftlichen Abiturprüfungen. In der benachbarten Leine-Schule stehen jetzt Luftfilter.

Die Luftreinigungsgeräte für die Schulen hatten für politischen Zündstoff gesorgt (die NZ berichtete). Nachdem Bürgermeister Dominic Herbst die von einem Unternehmen gespendeten Anlagen abgelehnt hatte, stellte die Ratsmehrheit von CDU, Grünen und UWG einen Antrag auf Anschaffung mobiler Geräte. Diesem Antrag stimmte der Rat Anfang März mit großer Mehrheit zu und stellte dafür 160.000 Euro bereit.

Da der Inzidenzwert aktuell weiter über 100 liegt, rechnen die weiterführenden Schulen auch nach den Osterferien mit einer Fortsetzung des Home-Schoolings. So werden zunächst nur die Abiturienten und die Abschlussklassen in der Schule sein.

Angekommen sind dort inzwischen genügend Corona-Selbsttests. Ab Montag gilt landesweit, dass alle Schüler und Beschäftigte an Schulen sich verpflichtend zweimal wöchentlich testen müssen. Die Tests sollen aber zu Hause vorgenommen werden. Die Schüler müssen dann ein jeweils von den Eltern unterschriebenes, negatives Testergebnis vorlegen, um am Präsenzunterricht teilzunehmen.

„Eine Herausforderung für alle“, ist KGS-Schulleiter Jonck überzeugt. Da er nicht davon ausgeht, dass die Selbsttestung zu Hause immer klappt, bietet die Schule im Ausnahmefall auch Testungen in der Schule an.

Für das Gymnasium haben jetzt erst einmal die Abiturprüfungen Priorität. Schulleiter Sell sieht die Schule gut vorbereitet. Als große Räumlichkeiten für das Schreiben der Klausuren stehen die Mensa und die Mehrzweckhalle der benachbarten Berufsbildenden Schulen zur Verfügung. Hier habe sich eine gute Zusammenarbeit entwickelt, so Sell.

Das schriftliche Abitur läuft bis zum 11. Mai und schließt Ende Mai mit den mündlichen Prüfungen ab. Sell hofft natürlich, dass in dieser Zeit kein Corona-Fall auftritt.

