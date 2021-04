Bebauungsplanänderung irritiert Naturschützer und Politiker

Neustadt (dgs). „Mit großer Irritation“ hat der Naturschutzbund (NABU) eine Änderung des Bebauungsplans „Marktstraße Süd“ zur Kenntnis genommen. Die Naturschützer befürchten, dass für das neue Rathaus nun doch noch zwei weitere „prägende Baumriesen“ gefällt werden könnten.

Die Stadtverwaltung betont jedoch auf Nachfrage, „dass alle Bäume, die jetzt noch stehen, auch stehen bleiben“. Eine Erweiterung der Verkehrsfläche bedeute nicht, dass dort keine Bäume stehen können, macht Stadtplaner Friedrich Wippermann deutlich. Die Flächennutzungen würden zunächst nur grob festgelegt, sie würden so gestaltet, dass die Bäume nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Der Stadtplaner hat mit dem Generalunternehmer Goldbeck und dem zuständigen Architekturbüro noch einmal Details abgeklärt, bevor der Verwaltungsausschuss am Montag den Auslegungsbeschluss fassen soll. Voraussichtlich Anfang Mai wird dieser öffentlich ausgelegt. „Dann hat jeder die Möglichkeit zur Stellungnahme“, erklärt Wipperman. Unabhängig davon will die Stadt auf den NABU zukommen, wenn es um Ersatzanpflanzungen für die gefällten Bäume auf dem Areal geht.

Skeptisch ist UWG-Ratspolitiker Willi Ostermann nach Beratung der Bebauungsplanänderung im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz (USA) sowie im Ortsrat der Kernstadt. Er fragt sich, warum jetzt eine sogenannte „Strich-Drucksache“ für den Verwaltungsausschuss am Montag erstellt wurde. „Sind die Änderungen wirklich so marginal, dass sie nicht noch einmal beraten werden müssten?“ fragt Ostermann. Hier erklärt Wippermann, dass in Absprache mit dem Architekturbüro die Maße „etwas geändert“ werden mussten. Er versichert aber, dass sowohl die Geschosshöhe als auch die Grenzabstände zu den Nachbarn erhalten blieben.

