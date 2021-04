Impftermine: „Wir kommen auf die Patienten zu“

Telefone in Hausarztpraxen stehen nicht still

Neustadt (dgs). Nach Ostern wurden nun auch die Hausarztpraxen mit Covid-Impfstoff beliefert. „Wir werden seither mit Anrufen bombardiert“, berichtet der Allgemeinmediziner Thomas Perau aus Eilvese. Der Vorsitzende des Neustädter Ärztevereins spricht auch für seine Praxiskollegen. „Unsere Telefone stehen wegen der vielen Impfanfragen nicht mehr still“, sagt er. Perau befürchtet, dass die Praxen in wirklichen Notfällen nicht zu erreichen sind. Auch Infektpatienten, die möglicherweise mit Corona infiziert sind, kommen jetzt oft ohne Anmeldung in die Praxis - was natürlich absolut nicht sein soll.

„Wir kommen auf die Patienten zu“, erklärt Perau das Procedere. Es werde immer noch in der Priorität eins, also über 80-Jährige, geimpft. Auch für die Priorität zwei gibt es laut Perau bereits eine Liste. „Die arbeiten wir jetzt erst einmal ab“, so der Mediziner

