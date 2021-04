Keine Änderungen durch neue Verordnung in Kitas und Schulen nach den Osterferien

Öffnungen folgen selben Grundsätzen - Testkapazitäten erweitert

Hannover/Neustadt (tma). In Niedersachsen bleibt es auch nach den Osterferien zunächst bei den festgelegten Regeln für Kitas und Schulen. Präsenzunterricht im Wechselmodell - das„Szenario B“ - und Kinderbetreuung in Regelgruppen ohne Mischung sind dann möglich, wenn die Infektionslage es zulässt. Ein Wechsel in den Distanzunterricht kann stattfinden, wenn sich das Infektionsgeschehen zuspitzt.

Liegt der Inzidenzwert in der Region mindestens drei Tage durchgängig unter 100 Neu-Infektionen in sieben Tagen, sollen alle Schulen Wechselunterricht nach Szenario B anbieten, die Kindertageseinrichtungen werden im eingeschränkten Regelbetrieb betrieben. Unabhängig von der Inzidenz können Angebote der Kindertagespflege stattfinden, die Großtagespflege wird weiterhin an den Reglungen für Kindertageseinrichtungen orientiert. Das letzte Wort hat im Stadtgebiet dabei die Region Hannover, die bei einer Änderung eine Allgemeinverfügung herausgibt.

„Die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir es mit unseren Regelungen schaffen, Bildung, Betreuung und Infektionsschutz gut in die Balance zu bringen. Wo das Infektionsgeschehen niedrig ist, können vorsichtig mehr Angebote in Kitas und Schulen stattfinden, wo die Lage angespannt ist, wird automatisch auf Distanzlernen und Notbetreuung umgestellt. Wir hatten diese Notbremse schon lange eingebaut, deshalb ist hier einstweilen kein Nachsteuern notwendig. Zudem stellen wir für die Jüngsten und die Schulabgänger immer eine regelmäßige Beschulung sicher, sowie die Notbetreuung in den Kitas. Ich hoffe sehr, dass wir diese Möglichkeiten noch möglichst lange beibehalten können. Das ist nicht selbstverständlich und zeigt den besonderen Stellenwert, den die Kinder und der Bildungsbereich in Niedersachsen einnehmen“, so Kultusminister Grant Hendrik Tonne.

Mit steigenden Inzidenzwerten im Blick seien jedoch einige Sicherungsmaßnahmen geplant. So sollen nach den Osterferien dieTestungen der Schüler, sowie des Personals auf zweimal pro Woche hochfahren. Die Kapazitäten werden entsprechend auf bisher 11 Millionen Test-Kits erweitert. Mit regelmäßigen Tests lasse sich die Sicherheit in den Schulen für die mehr als eine Millionen Schüler und die 100.000 Beschäftigten weiter erhöhen. Auch im Kita-Bereich werden den 80.000 Beschäftigten zwei Tests pro Woche angeboten. Zusätzlich fordert der Minister die Priorisierung von Lehrkräften beim Impfen. Der Bund müsse dies in der Impfverordnung festschreiben. Es sei unzureichend, ausschließlich das Personal an Grund- und Förderschulen zu impfen.

„Wir werden die Entwicklung der Lage weiterhin sehr aufmerksam verfolgen und gemeinsam mit dem Landesgesundheitsamt und weiteren Expertinnen und Experten bewerten. Stand heute haben wir mit dem geltenden Regelwerk eine solide Basis für die Zeit nach Ostern. Bei Verbesserung der Lage und regelhaften Testungen stehen wir für weitere Öffnungen bereit. Vor allem die Erwachsenen sind gut beraten, die nächsten Wochen zu einer möglichst kontaktlosen Zeit zu machen, um das Infektionsgeschehen wieder einzudämmen“, so Tonne.

