Kandidat auf Tour durch die Region

Steffen Krach (2.v.li.), der SPD-Kandidat für das Amt des Regionspräsidenten, wird den SPD-Politikern Klaus-Peter Sommer (v.li.), Christina Schlicker und Harald Baumann durch die Stadt geführt.

Neustadt (dgs). Auf seiner Tour durch die Region machte Steffen Krach am Mittwoch in Neustadt Halt. Der SPD-Politiker - derzeit noch Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung in Berlin - will im September neuer Regionspräsident und damit Nachfolger von Hauke Jagau werden. Die Genossen vor Ort empfingen den Kandidaten im Schlosshof und starteten von dort aus zu einem kleinen Stadtspaziergang. Ein Ziel war natürlich der neue Rathausstandort. Thema war auch die Nord-Süd-Fahrradroute, die nach aktuellem Ortsratsbeschluss erst nach Fertigstellung des neuen Rathauses getestet werden soll (die NZ berichtete). „Wir müssen hier Tempo machen“, machte sich Krach für das gescheiterte Stadtexperiment stark. „Jetzt zu warten, macht keinen Sinn“, ist er überzeugt. Er setzt in der Region auf einen „guten Mix in der Mobilität“. Die Region kennt der 41-Jährige gut, er ist hier aufgewachsen, sein Vater sei Lehrer am Hölty-Gymnasium in Wunstorf gewesen, berichtete er.

