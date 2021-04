Sie stand für ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen

Rosalinde Giesbers verstarb am Montag

Neustadt. Im Alter von 81 Jahren verstarb am Montag Rosalinde Giesbers. Seit 1994 führte sie die Geschicke des seit 1948 bestehenden Traditionsunternehmens, Giesbers Bestattungen, mit viel Leidenschaft und Herzblut. Nichts lag ihr mehr am Herzen, als den Verstorbenen und deren Angehörigen einen würdevollen und vor allem persönlichen Abschied gewähren zu können. Dabei zeichnete Rosalinde Giesbers ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Organisationstalent aus. Ihre Netzwerke und ihre hohe Kompetenz waren weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, und wurden von Kunden, Geschäftsleuten und Bestatterkollegen gleichermaßen anerkannt und geschätzt.

Am 1. Januar 2020 entschloss sich Rosalinde Giesbers, ihr Unternehmen in jüngere Hände abzugeben. Da es ihr das Wichtigste war, dass das traditionsbewusste Unternehmen in ihrem Sinne weitergeführt wird, fand sie in Tim Schustereit einen würdigen Nachfolger, der nun ihr Lebenswerk fortführen wird.

