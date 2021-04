Nachts sind alle Straßen leer: So wird bei der Ausgangssperre kontrolliert

Bis zum 12. April müssen Bürger von 22 bis 5 Uhr daheim bleiben

Neustadt (tma). Seit Donnerstag hat die Region eine befristete nächtliche Ausgangssperre veranlasst, bis zum 12. April müssen auch Bürger im Stadtgebiet von 22 bis 5 Uhr daheim bleiben. Für Ausnahmen ist ein triftiger Grund notwendig. Dazu gehören etwa medizinische, psychosoziale oder veterinärmedizinische Behandlungen, die Wahrnehmung einer beruflichen Tätigkeit und der Besuch naher Angehöriger, wenn diese von Behinderung betroffen oder pflegebedürftig sind.

Das werden auch Polizei und Stadtverwaltung überprüfen - mit einem Schwerpunkt. „In Absprache mit der Polizei sind wir besonders an der Uferpromenade in Mardorf präsent“, erklärt Stadtsprecherin Nadine Schley. Bis zu zehn Mitarbeiter der Verwaltung werden - wie bei den Maskenkontrollen - mit Polizeibeamten unterwegs sein.

„Arbeitnehmer haben im Idealfall eine Arbeitgeberbescheinigung dabei, sonst werden Aussagen auf Plausibilität überprüft“, erklärt Natalia Shapovalova von der Polizeidirektion Hannover. So seien Fahrer weit weg von ihrem Wohnort weniger plausibel. Sollten die Beamten zu dem Schluss kommen, dass ein Verstoß gegen die Allgemeinverfügung vorliegt, wird ein Platzverweis ausgesprochen und ein Ordnungwidrigkeitsverfahren eingeleitet. Einen Passierschein stellt die Region Hannover nicht aus.

Insgesamt kündigt Shapovalova für Region und Stadtgebiet „deutlich mehr Präsenz“ an. Der Streifendienst erhält Unterstützung von der „Sondergruppe Corona“, deren Kenntnisse in die Einsatzplanung mit einfließen. Mit der Ausgangssperre ist aber explizit kein Übernachtungsverbot außer Haus verbunden, solange der Aufenthalt nicht gegen die Kontaktbestimmungen verstößt.

„Der Entscheidung ist eine sehr intensive Güterabwägung vorangegangen“, betont Regionspräsident Hauke Jagau. „Der Schritt fällt mir wegen des deutlichen Einschnitts in die persönliche Freiheit der Menschen wirklich schwer.“ Die Erfahrung in und nach den Weihnachtstagen habe gezeigt, dass die Statistik über die Feiertage wegen der geringeren Zahl der Testungen unzuverlässig sei, so dass die Region weitere Regelungen aktuell nicht an einen wenig aussagfähigen Inzidenzwert knüpfen wolle. Im Stadtgebiet liegt dieser Stand Mittwochabend bei 152,5.

Am Wochenanfang hatte dieRegionsverwaltung noch eine allgemeine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit in der Raum gestellt, diese ist jedoch vorerst vom Tisch. „Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung der vergangenen Monate sehen wir wenig Chancen, dass ein solche Regelung hält. Alles andere wäre Flickwerk und würde keine Klarheit bringen“, erklärt Jagau.

Die Allgemeinverfügung stellt allerdings klar, dass bei Insassen in einem Fahrzeug, die nicht zu einem Haushalt gehören, alle außer dem Fahrer einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Darüber hinaus ist das Tragen einer Maske im Treppenhaus von Mehrfamilienhäusern mit mehr als fünf Wohnungen Pflicht.

Für die Maßnahmen erntet die Region viel Kritik. „So ein starker Eingriff in die Persönlichkeitsrechte hätte vermieden werden können“, schreibt etwa Grünenpolitikerin Birgit Ballweg.

