Corona: Bürgermeister in häuslicher Quarantäne

Neustadt (dgs). Dass er bei der Einweihung des neuen Feuerwehrzentrums am vergangenen Donnerstag fehlte, sorgte bereits für Nachfragen. Jetzt ist es amtlich: Bürgermeister Dominic Herbst ist an Corona erkrankt und befindet sich bereits seit einer Woche in häuslicher Quarantäne. Inzwischen hat sich auch sein engster Stab, „vorsorglich und freiwillig“, wie Stadtsprecherin Nadine Schley betont, in Quarantäne begeben. Bisher hätten wiederholte Testungen aber keine weiteren positiven Ergebnisse bei den Mitarbeitern ergeben, so Schley.

Die Vertretung des Bürgermeisters hat Fachbereichsleiterin Annette Plein übernommen. Der Erste Stellvertreter, Maic Schillack, befindet sich nach einer Erkrankung noch in der Wiedereingliederungsphase

