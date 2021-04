Festliches Wochenende erneut abgesagt

Mardorf (r/tma). Nachdem die 66-jährige Tradition des festlichen Wochenendes am Steinhuder Meer schon im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausfallen musste, folgt nun eine erneute Absage der Veranstaltung.

„Die Lage ist einfach zu unsicher für die Planung einer Veranstaltung dieser Größenordnung“, bedauert Willi Rehbock, Geschäftsführer der veranstaltenden Steinhuder Meer Tourismus GmbH (SMT). Das Wochenende im August zieht für gewöhnlich tausende Gäste nach Steinhude und an den Badestrand in Mardorf. Das doppelte Höhenfeuerwerk „Steinhuder Meer in Flammen“ am Samstagabend um 22 Uhr ist der Höhepunkt.

Eine Verkleinerung der Veranstaltung oder eine Veränderung des Konzeptes passen laut Veranstalter nicht zum Charakter der Festtage. „Wir bedauern die Absage nicht nur für die Gäste, für die gesamte Urlaubsregion spielt diese Veranstaltung eine große Rolle“ so Willi Rehbock. „Und nicht vergessen werden dürfen alle an der Veranstaltung beteiligten, für die die erneute Absage schmerzlich ist.“

Ob die Mallorca-Party am 20. August stattfinden kann, steht nicht fest. Weitere Infos sind unter steinhuder-meer.de einsehbar.

