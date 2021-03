„Karin“ blitzt ab morgen an der Landwehr

Neustadt (dgs). Ab dem morgigen Mittwochnachmittag kontrolliert der städtische Blitzer-Anhänger „Karin“ die Autofahrer an der Landwehr (K347). Nach Ostern geht es dann wieder „auf die Dörfer“. Erstmalig finden Tempokontrollen in Amedorf, Bevensen und Nöpke statt. So ist „Karin“ ab dem 13. April an der L 191 in Amedorf im Einsatz. Weiter geht es ab 19. April in Bevensen an der Alpestraße (L 192). Ab 23. April steht der Blitzer dann wieder in der Kernstadt in der Königsberger Straße.

An der Schneerener Straße (L 360) blitzt „Karin“ ab dem 28. April. An der Nöpker Straße (K 301) wird ab 3. Mai kontrolliert, gefolgt von Evensen, wo an der Ortsdurchfahrt ab 7. Mai Geschwindigkeitsmessungen stattfinden. Ab 12. Mai geht es dann in Mardorf an der Rehburger Straße (L 360) weiter.

Aus organisatorischen Gründen kann es noch zu Änderungen des Kontrollplanes kommen. Im gesamten Stadtgebiet sind jederzeit zusätzliche Messungen durch die Polizei möglich.

