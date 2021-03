Geänderte Müllabfuhr geht an vielen vorbei

Müll vom Montag liegt am Straßenrand

Auch in der Innenstadt, wie hier in der Leinstraße, türmten sich gestern noch die Müllsäcke.

Neustadt (dgs). Die geänderten Müllabfuhr-Termine vor Ostern scheinen an vielen Neustädtern vorbei gegangen zu sein. Überall an den Straßen türmten sich gestern die Müllsäcke - werden aber hoffentlich nicht noch an den Osterfeiertagen dort liegen. Katja Hackmann ärgert sich, dass die Verschiebung nicht früher bekanntgegeben wurde. „So dürfen wir uns über das Osterwochenende über einen netten Geruch aus unserem Keller erfreuen“, sagt die Neustädterin, die ihre Müllsäcke aber immerhin wieder hereingeholt hat.

Erstmalig haben die Abfallentsorger Aha und Remondis die Abholung von Abfällen und Wertstoffen in der Woche vor Ostern um einen Tag vorgezogen. Das bedeutete, dass die Abfuhr vom Montag bereits am Samstag, 27. März, erfolgte und alle weiteren in dieser Woche ebenfalls einen Tag früher. Ab Ostermontag, 5. April, verschiebt sich die Abholung dann wieder wie gewohnt um jeweils einen Tag nach hinten.

Die Neustädter Zeitung konnte leider erst in ihrer jüngsten Samstag-Ausgabe über die neuen Termine informieren - und somit zumindest für den ersten Samstagtermin zu spät.

