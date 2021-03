Mitten in der Kirche St. Peter und Paul gibt es einen Fastenweg

Mechthild Veuskens (li.) und Claudia Schwarzer haben die Stationen zum Mitmachen aufgebaut. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/dgs). In der katholischen St. Peter und Paul-Kirche laden zur österlichen Bußzeit Stationen im Gotteshaus zum Mitmachen ein. „Wir hatten in erster Linie Familien mit Kindern vor Augen, als wir den Fastenweg entworfen haben“, sagt Gemeindereferentin Claudia Schwarzer. Für jeden Sonntag bis Ostern baute sie zusammen mit Mechthild Veuskens und Tatjana Dziallas, die sich beide im Pfarrgemeinderat und in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren, die Stationen auf.

Die erste Station ist das Misereor-Fastentuch, das in diesem Jahr von der chilenischen Künstlerin Lilian Moreno Sánchez gestaltet wurde. „Da gibt es viel beim näheren Hinsehen zu entdecken“, meint Schwarzer. „Ich fühle mich wie in ein Netz verstrickt, das plötzlich über mich geworfen wurde“, heißt es in der zweiten Station. Dort ist von „Unzufriedenheit“ zu lesen, davon, dass man sich wieder mehr Kontakt mit Freunden wünscht - oder dass die Schule wieder losgeht.

Doch keine Klage ohne Hoffnung. Die dritte Station lädt ein, durch eine kleine bemalte Pappkachel Stück für Stück selbst ein Hungertuch zu gestalten. „Wir haben die Blickrichtung umgedreht und fragen, was man trotz Pandemie Gutes tun kann“, erläutert Schwarzer. Da hatten insbesondere Kinder viele Ideen, von Brief und Blumenstrauß für die Oma über die Hilfe für den Nachbarn bis hin zum Schutz des Regenwalds durch bewussteres Einkaufen, durchaus Anregungen für Erwachsene. Auch ein kleiner Barfußpfad wurde als Station aufgebaut, ebenso eine „Glücksbox“, durch die etwas verschenkt werden kann: ein Ostergruß, ein Brief, ein Gedicht, ein Bild - alles wird in der Box gesammelt, um dann an Bewohner benachbarter Altenheime abgegeben zu werden.

Am Palmsonntag kam noch eine Station hinzu. So wird auf dem Kirchenvorplatz ein Kinder- und Familienkreuzweg aufgebaut mit sechs großen Kreuzen. Zum Anschauen ist die Kirche Bischof-Ketteler-Platz täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Nähere Infos unter www.katholische-kirche-neustadt.de.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1151 vom 03.04.2021