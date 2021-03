Feuerwehrzentrum: Viel Lob für guten Ablauf

Neuer Komplex kann eine Menge

Die Feuerwehrleute der Kernstadt haben nun endlich ausreichend Platz zum sicheren Umziehen - getrennt nach Männern und Frauen. Foto: Seitz

Fachbereichsleiter Jörg Homeier (li.) von der Stadt und Regionsdezernentin Cora Hermenau eröffneten den Komplex am Donenrstag offiziell.Cor

Bis zu 280 Schläuche können zeitgleich im 25 Meter hohen Turm getrocknet werden.

Schulungsräume dienen der gesamten Stadtfeuerwehr und auch der Ausbildung auf Regionsebene. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Es ist die erste Erfahrung mit einem Bauprojekt als „Öffentlich-Private-Partnerschaft“ für die Stadt Neustadt, laut Jörg Homeier, Fachbereichsleiter Infrastruktur, aber eine positive. „Das Projekt ist innerhalb der geplanten Zeit fertig geworden und der Preis wurde eingehalten“, sagte er bei der kurzen, offiziellen Eröffnung am Donnerstag. Homeier lobte die Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Region, aber auch mit Bau-Partner Goldbeck - mit dem nun auch das neue Rathaus errichtet wird.

„Trotz Corona lief der Bau mit einer hohen Dynamik, wir als Stadt haben uns sogar manchmal als Getriebene gefühlt“, bekannte er. Auch Regionsdezernentin Cora Hermenau betonte die sehr gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. Sie sieht besonders auch das Tierseuchen-Logistikzentrum mit dem ländlichen Raum Neustadt an einem guten Standort.

Stadtbrandmeister Robert Krenz dem Projekt eine öffentlichkeitswirksamere Eröffnung gewünscht. Er freut sich aber, dass die Schwerpunktwehr der Kernstadt nach den „oft gefährlichen Einsatzstellen“ nun von einem sicheren Standort ausrückt und dorthin zurückkehren kann. Wenn es wieder möglich sei, erwarte er viele Besucher von außerhalb, die sich in dem „Vorzeigeobjekt“ Anregungen holen werden. Krenz mahnte aber auch Tempo für den Umzug der noch an der Lindenstraße verbliebenen Bereiche an.

Das neue Feuerwehrzentrum dient auch als Ausbildungsort für die gesamte Stadtfeuerwehr. Dafür gibt es unter anderem einen Löschteich, einen Schlauchtrocknungsturm, der auch für Übungen genutzt werden kann und einen Kran für Seilrettungsübungen. Stellplätze für 19 Fahrzeuge, Werkstätten und Waschhalle sind ebenso vorhanden.

Das Gebäude verfügt über Schulungsräume, eine Küche in der bis zu 150 Essen pro Stunde zubereitet werden können, aber auch eine Wäscherei, in der künftig alle Einsatzkleidung der Feuerwehren aus dem Stadtgebiet gereinigt wird, statt das fremd zu vergeben. Ein 270 Quadratmeter großer Besprechungsraum lässt sich auch in drei kleinere Einheiten teilen, neben der Stabsleitstelle für größere Einsatzlagen hat die Region Hannover neben der FTZ auch ein Reserve-Lagezentrum sowie das Logistikzentrum für Tierseuchenbekämpfung in dem Komplex angesiedelt. Im deutlich sichtbaren Schlauchturm können bis zu 280 Schläuche nach der Reinigung gleichzeitig getrocknet werden, Werkstätten für Atemschutzgeräte, Funk oder Maschinen sind ebenfalls schon in Betrieb.

