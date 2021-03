Die falsche Zeit: Klare Mehrheit im Ortsrat kippt Stadtexperiment

Fahrradroute durch die City soll erst nach Rathausbau getestet werden

Einem vierwöchigen Rad-Experiment, dass Radlern eine Vorzugsroute von Nord nach Süd - und umgekehrt - unter anderem durch die Mittelstraße einräumt, lehnte der Ortsrat klar ab. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Ablehung auf breiter Front gab es im Ortsrat für den Plan der Verwaltung, noch vor den Sommerferien ein vierwöchiges Stadtexperiment durchzuführen. In dessen Rahmen sollte eine bevorzugte Nord-Süd-Fahrradroute durch die Innenstadt getestet werden. Vier Wochen lang sollten Radfahrer in der City Vorfahrt auf einer Nord-Süd-Route haben. Über die Mittelstraße soll sie durch die Apotheker-Gasse in die Windmühlenstraße führen, dort die Marktstraße in den Entenfang queren und über den Sparkassen-Parkplatz zur Lindenstraße laufen. Auf der Marktstraße würden dann Markierungen für kreuzende Fußgänger angebracht. Schon die Route erntet Kritik, weil sie nach dem Rathausbau so nie zur Verfügung stehen würde.

„Für die CDU kommt das Experiment zur Unzeit“, sagt Sprecher Jürgen Schart. Derzeit sieht seine Fraktion keine richtigen Schlüsse aus einem Experiment möglich. Dem pflichtete auch UWG-Vertreter Willi Ostermann bei. „Bei der Vorstellung des Versuchs war das noch ein laufendes Geschäft der Verwaltung“, wunderte er sich zudem. Ostermann erinnerte auch an den Ortsrats-Wunsch, Radfahrer in Höhe Entenfang über die Herzog-Erich-Allee zu führen und eine neue Anbindung an die Leutnantswiese zu schaffen. SPD-Sprecher Klaus-Peter Sommer fragte sich, warum ein einzelner Punkt aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (InSek) herausgegriffen werde. Die Sozialdemokraten sind zwar grundsätzlich für ein Experiment - wie auch CDU und UWG -, halten es im Unterschied zu den Grünen aber jetzt ebenfalls für nicht angezeigt.

Stadtplaner Friedrich Wippermann hatte noch einmal intensiv für das Projekt geworben. Die Verwaltung sieht den Zeitpunkt als günstig an, weil für den Routenverlauf keine baulichen Maßnahmen, sondern nur Markierungen nötig wären. Wippermann erinnerte daran, dass die Bürgerbeteiligung zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (InSek) Ausgangspunkt des Experiments war. Der Stadtplaner hob immer wieder auf eine mögliche Innenstadtbelebung ab, die auch Gewerbetreibenden nütze. Dem Argument mochten die Politiker erst Recht nicht folgen - auch nicht mit einer Verschiebung von April/Mai auf Juni/Juli.

Der Stadtmarketing-Verein hatte sich ebenfalls gegen den Versuch ausgesprochen, auch weil in der Mittelstraße 18 Parkplätze, die direkt vor Geschäften liegen, wegfallen. Wippermann hatte entgegnet, diese Flächen könnten von Geschäftsleuten für Sonderaktionen genutzt werden. Das Parkplatz-Argument spielte ansonsten kaum eine Rolle, lediglich FDP-Mann Thomas Iseke führte es an. Er lehnt das Experiment aber grundsätzlich ab.

Weil am Ende ein Beschluss gefasst wurde, der den Radrouten-Versuch frühestens nach dem Rathausbau zulässt, stimmten die beiden Grünen-Vertreter Anja Sternbeck und Steffen Schlakat als einzige dagegen.

Bürgermeister Dominic Herbst zeigte sich am Donnerstag „persönlich enttäuscht“, dass „einzelnen politischen Entscheidern aber aktuell der Mut“ fehle, entsprechende Maßnahmen zu unterstützen. Er hätte die Pandemie-Zeit gerade für richtig gehalten, weil „18 von über 700“ fehlende Parkplätze nicht ins Gewicht gefallen wären.

„Anscheinend sind die Argumente der Mehrheit im Ortsrat beim Bürgermeister nicht richtig angekommen“, kommentierte Willi Ostermann die Äußerung trocken. Auch Ortsbürgermeisterin Melanie Stoy hält die Entscheidung des Gremiums nach wie vor für richtig, um richtige Ergebnisse zu bekommen.

Falsche Zeit für fragwürdige Versuche

Kaum jemand aus dem Ortsrat ist prinzipiell gegen ein Stadtexperiment. Auch die Parkplätze, die vier Wochen lang wegfallen würden, spielten in der umfangreichen Diskussion nur eine Nebenrolle - das ist gut so. Was aber die Vertreter der Grünen ebenso wie der Bürgermeister nicht wahrhaben wollen: Sie kommen mit dem Vorhaben tatsächlich zur Unzeit. Warum ein Experiment in Corona-Zeiten, wo maßgebliche Radfahrerströme fehlen und eine Belebung der Innenstadt eher kontraproduktiv wäre? Sollte es dafür wirklich gute Gründe geben, ist es den Befürwortern nicht gelungen, diese der überwiegenden Mehrheit zu vermitteln.

Geht es hier nicht eher um ein Prestige-Projekt aus dem Bürgermeister-Wahlkampf, das unbedingt auch vor der Kommunalwahl für Renommee sorgen soll?

Wenn das Rathaus gebaut ist, kann unter sehr viel aussagekräftigeren Bedingungen getestet werden - und nicht auf einer Route, die später ohnehin nicht mehr existiert. Selbst der Wegfall der Parkplätze, auf den Grüne und Bürgermeister abhoben, lässt sich dann realistischer betrachten - statt wie jetzt in einer Ausnahmesituation. Schade ist es um die Zeit, die Verwaltungsmitarbeiter bisher in das Projekt investiert haben. Mit vernünftigen Planungen für die Radwegsanierung im Nordwesten der Stadt - anstelle von Splitmassen, auf denen Radler eher stürzten - wäre der Zielgruppe besser gedient gewesen. Ebenso mit Radwegen, die nicht von matschigen Etappen unterbrochen sind.

Obendrein erntet die Verwaltung nun die Früchte einer politischen Beteiligung, die sie unnötigerweise selbst initiiert hat. Enttäuscht zu sein, ist da für meinen Geschmack das falsche Gefühl.

Oliver Seitz

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1150 vom 27.03.2021