Trickbetrüger locken mit Gewinnversprechen

Neustädter um vierstelligen Betrag geprellt

Neustadt (os). Die Masche ist grundsätzlich bekannt: Meist ältere Menschen erhalten Anrufe, die einen tollen Gewinn verheißen. Die vermeintlichen Glücksboten verstehen es bestens, mit den Nachrichten so viel Euphorie auszulösen, dass ihre Opfer dann auch bereit sind, die fälligen „Gebühren“ für die Gewinnübernahme zu zahlen.

So passiert es auch im Neustädter Land immer wieder. „Viele Älteren nehmen häufig an Gewinnspielen teil und haben dann den Überblick verloren“, sagt Neustadt Kontaktbeamtin Pamela Hoffmann. „Das macht sie zu perfekten Opfern.“

Ein solches fanden drei Unbekannte - zwei Männer und eine Frau - auch in einem 84-Jährigen Neustädter. Ihn riefen sie über Monate immer wieder an. Letztlich wurde sogar ein Termin vereinbart, bei dem der Senior eine fünfstellige Summe an die drei übergeben sollte. Ein Familienmitglied informierte die Polizei, die Täter konnten aber nicht festgenommen werden. Sie waren deutlich später als vereinbart erschienen. Auch wenn die hohe Geldsumme letztlich nicht übergeben wurde, hatte der Mann schon einen mittleren vierstelligen Betrag verloren. Wie oft bei dieser Masche war er aufgefordert worden, Wertkarten für verschiedene Online-Plattformen zu kaufen, die Codes freizurubbeln und am Telefon durchzugeben. „Diese Codes werden meist weiterverkauft und sind dann für den ursprünglichen Käufer wertlos“, sagt Hauptkommissar Michael Huwald von der Polizeidirektion Hannover. Der Präventionsexperte nimmt an, dass es bei diesen Fällen eine hohe Dunkelziffer gibt - bis zu 90 Prozent seien möglich. „Die Schadenssummen sind nicht so hoch wie beim Enkeltrick, daher schweigen Betrogene oft.“ 2020 wurden in seinem Zuständigkeitsbereich etwa 400 Taten bekannt, Schadenssumme: Mehr als 500.000 Euro.

Der Rat der Polizeibeamten: „Generell sollten am Telefon keine Auskünfte zu Vermögen oder Gewohnheiten gemacht werden.“ Gewinnspiele, bei denen man nicht bewusst teilgenommen hat, bieten auch keine ernsthaften Gewinnchancen. „Wenn Geld fließen soll, muss man hellhörig werden“, warnt Huwald. Er rät zudem, dass ältere Angehörige vorbeugend von Jüngeren informiert werden sollten. Auch wenn das schwierig sei, sollen sich Angerufene nicht unter Druck setzen lassen, vor allem nicht zeitlich. Der Kriminalbeamte rät zudem, Telefonbucheinträge löschen zu lassen oder sogar eine neue Telefonnummer zu beantragen. „Ich weiß aber, dass viele ältere Menschen das nicht gern machen“, sagt er.

Neben der Polizei stehen in Neustadt auch vier Seniorensicherheitsberater zur Verfügung. Margret Fiene (05032/916003), Ekka Lühring (0174/2934076), Klaus Schulz (05032/5301) und Jean-Claude Cousin-Sauer (JCCousin@t-online.de) beraten gern auch zu anderen Vorbeugemaßnahmen.

