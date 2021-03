Politisches Nachspiel für teure Falkenrettung

Künftig keine Kostenberechnung für Wildtierrettung angepeilt

Neustadt (os). Nicht nur bei NZ-Lesern hat die Rechnung für die Rettung eines Falken aus der Wohnung einer Neustädterin (wir berichteten in der vergangenen Samstags-Ausgabe) für Empörung gesorgt. Auch Kommunalpolitiker äußerten sich kritisch zur Berechnung von Feuerwehreinsätzen für Rettungen von Wildtieren durch die Stadtverwaltung. Eine entsprechend gefasste Passage in der Gebührenordnung hätte Peter Hake von der UWG so nicht auf Wildtiere bezogen, dort sind nur „Tiere“ genannt - das lässt der Auslegung der Verwaltung dagegen Raum. Darauf bezogen flatterte Tanja Richter einen Rechnung über 165 Euro ins Haus. Seit einer Gebührenerhöhung im Juli 2020 wären sogar 650 Euro fällig geworden.

Der Vorgang sorgt nun für ein politisches Nachspiel, zunächst im kommenden Ausschuss für Feuerschutz und allgemeine Ordnungsangelegenheiten. Für den gibt es bereits einen Antrag, das Thema nachträglich auf die Tagesordnung am 20. April zu nehmen, wie CDU-Ratsherr Stefan Porscha sagt. „Im Rahmen der recht schwierigen politischen Diskussion zu der Satzung war bewusst, dass es in der Folge Stellschrauben geben würde, an den man noch wird drehen müssen“, so der Schneerener, der auch stellvertretender Vorsitzender des Fachausschusses ist. Mit dem Vorsitzenden Heinz-Günter Jaster (SPD) habe er sich dazu abgestimmt. Eine Ausnahmeregelung für herrenlose Wildtiere muss nach seinen Worten geschaffen werden. Die Verwaltung soll in der Sitzung Stellung nehmen.

Nach Porschas Ansicht soll die Satzung rückwirkend zum 1. Januar 2020 geändert werden, damit hätte sich auch die Rechnung für Tanja Richter erledigt, gegen die die Neustädterin vorerst Widerspruch eingelegt hat. Unabhängig davon haben zwischenzeitlich mehrere NZ-Leser angekündigt, sich an den Kosten zu beteiligen, sollte es nicht dazu kommen.

Auf den Bericht hin meldete sich auch der Empeder Landwirt Karsten Kuhlmann. Bei ihm wurde im Juni vergangenen Jahres eine in den Gülleschacht gerutschte Kuh befreit. „Mir ist klar, dass ich den Einsatz bezahlen muss“, sagt Kuhlmann. Die Rechnung beläuft sich auf 1.411 Euro, unter anderem wurden 29 Feuerwehrleute berechnet. „Davon waren höchstens zehn Leute aktiv“, so der Landwirt. Nach neuer Gebührenordnung wären sogar 9.125 Euro fällig. „Das ist mehr als zehn Kühe dieses Alters kosten“, sagt er. Nach einem Anruf bei der Stadt soll die ursprüngliche Rechnung aber noch einmal korrigiert werden.

Ausgabe-Nr. 1150 vom 27.03.2021