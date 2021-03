Senior hofft immer noch auf den Ehering seiner verstorbenen Frau

Wo und wann ging der Ring im Krankenhaus verloren?

Neustadt (dgs). Was Albrecht Johannes erlebte, wünscht man keinem. Direkt aus einer Arztpraxis in Schwarmstedt musste seine Ehefrau als Notfall ins Neustädter Krankenhaus transportiert werden. Aufgrund der Corona-Bestimmungen konnte er sie weder begleiten noch im Krankenhaus besuchen. Nur drei Tage später, am Samstag, 13. März, erhielt er den Anruf: Ein Arzt informierte den bestürzten Senior über den Tod seiner Frau.

Doch damit nicht genug. Als Albrecht Johannes später beim Trauergespräch im Bestattungsinstitut nach dem Ehering seiner verstorbenen Frau fragte, war dieser nicht aufzufinden. Auch Geld und Winterjacke der Toten waren verschwunden, stellte der Witwer später fest. „Ich war geschockt“, schildert Albrecht Johannes seine erste Reaktion.

Aber auch nach mehreren Telefonaten mit der Stationsleitung im Krankenhaus tauchten die Gegenstände nicht wieder auf. „Das Geld und die Jacke sind mir völlig egal, aber der Ehering meiner Frau, mit der ich 54 Jahre verheiratet war, bedeutet mir viel“, erklärt der tief betroffene Senior.

Inzwischen hat er Strafanzeige erstattet - „obwohl ich nicht glaube, dass das etwas bringt“, so Albrecht Johannes. Die Polizei habe ihm dazu geraten, berichtet er. Solche Vorfälle in Krankenhäusern seien kein Einzelfall, habe es geheißen. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft Verden in dem Fall.

„Allen, denen ich davon erzählt habe, können es nicht glauben, dass man eine Tote bestiehlt“, sagt Albrecht Johannes. Mit Hilfe dieses Zeitungsartikels möchte der Senior noch einmal an das Gewissen des Täters oder der Täterin appellieren. „Ich hoffe, dass dieser den Ring vielleicht doch - anonym - wieder zurück gibt“, erklärt der Witwer.

Das Klinikum der Region Hannover, zu dem auch das Neustädter Krankenhaus gehört, bedauert in einer Stellungnahme den Vorfall. „Der Verlust eines Ehepartners ist ein sehr schwerer und emotional belastender Schicksalsschlag. Hier möchten wir Herrn Johannes, wie auch bereits im persönlichen Gespräch, unsere Anteilnahme und unser Beileid ausdrücken“, erklärt Nikolas Gerdau von der Unternehmenskommunikation. „Dass er zusätzlich auch den Verlust von Wertgegenständen seiner Frau feststellen musste, bedauern wir sehr“. Gerdau bestätigt, dass im Klinikum Neustadt umfangreiche Nachforschungen angestellt wurden, doch sei der Verbleib der Wertsachen nach wie vor ungeklärt. „Wir hoffen, dass die polizeilichen Ermittlungen mehr Erkenntnisse erbringen und unterstützen diese mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln“, so Gerdau. Vorbehaltlich des Ergebnisses dieser Ermittlungen habe das Klinikum dem Senior ein Angebot zur Schadensregulierung gemacht, so dass zumindest sein materieller Verlust ausgeglichen werden könne.

Für Abrecht Johannes kein Trost. Den ideellen Wert des Ringes könne ihm niemand ersetzen, sagt er.

