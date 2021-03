Karin blitzt an der L 360

Mardorf (os). Seit dem heutigen Donnerstag steht der städtische Blitzeranhänger mit dem Namen "Karin" an der Mardorfer Straße, gleichzeitig Landesstraße 360. Auf der Ortsdurchfahrt sind 50 Stundenkilometer erlaubt. Das Messgerät wird dort etwa eine Woche im Einsatz sein. Nächster Standort ist im Anschluss die Landwehr in der Kernstadt. Am bisherigen Messort ist eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde vorgeschrieben.

Zuletzt war "Karin" an einem zweiten Punkt in Basse eingesetzt worden. An knapp fünf Tagen fiel die "Ausbeute" dort mit 17 festgestellten Verstößen aber eher gering aus. Ein Transporter-Fahrer war mit 70 Stundenkilometer Schnellster. "Wir wollen beim nächsten mal den Standort von hinter der Kurve vor die Kurve verlegen, um zu prüfen, ob dort ein anderes Verkehrsverhalten herrscht", kündigt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue an.

