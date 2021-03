Operationssaal mit Ausblick

Neustadt (os). Grüne Baumkronen, ein blauer Himmel und ein paar vereinzelte Wolken - der Anblick, den Patientinnen an der Decke des Kaiserschnitt-OPs haben, sieht so gar nicht nach der medizinischen Umgebung aus, in der er liegt. In der Klinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde des KRH Klinikums Neustadt wurde die vorher kahle, weiße Decke mit Mitteln des Fördervereins mit einem 240 x 240 Zentimeter großen Deckenbild geschmückt - die Optik gleicht dem Blick aus einem großen Dachfenster.

„Früher war es üblich, Kaiserschnitt-Entbindungen unter Vollnarkose durchzuführen. Heutzutage ist dafür nur noch eine rückenmarksnahe Narkose notwendig, bei der die Patientin bei vollem Bewusstsein ist“, heißt es in einer Mitteilung. Das Bild biete werdenden Müttern dabei nicht nur einen schönen Ausblick, sondern auch etwas Ablenkung und Entspannung.

Die Maßnahme hat laut Klinikum insgesamt 3.400 Euro gekostet. Chefarzt Dr. Hubert Sommer und die Leitende Hebamme Kerstin Langer freuen sich demnach sehr über die Umsetzung und danken dem Förderverein.

