Testzentrum: Helfer üben mit ärztlicher Anleitung

Erster Tag schnell ausgebucht - nur ohne Symptome kommen

Angela Below übt das Einführen des Teststäbchens bei Jacqueline Euhus. Foto: Seitz

Dr. Florian Faust (re.) zeigt den Helfern bei Apotheker Olrik Becker, wie man den Abstrich am besten nehmen kann. Foto: Seitz

Neustadt (os). Das Testzentrum am Bahnhof steht kurz vor dem Start. Apotheker Olrik Becker und Hals-Nase-Ohren-Arzt Florian Faust haben am gestrigen Montagnachmittag die Helfer vom TSV in ihre Aufgaben eingewiesen. "Ganz wichtig ist, dass nur zu uns kommen soll, wer keine Symptome wie Fieber, Halsschmerzen oder Ähnliches hat", betont Becker.

Vom Anlegen der Schutzkleidung über Desinfektion und Testhandhabung wurde am Montag alles geübt, besonders aber das Einführen des Teststäbchens in die Nase. Faust wieß auf Besonderheiten der Nasen-Anatomie hin und gab hilfreiche Tipps zum leichteren Einführen. "Am besten lassen sie die zu testenden Menschen auf den eigenen Händen sitzen", lautet einer seiner praktischen Tipps. Reflexartige Griffe zum in der Nase steckenden Stäbchen sollen so vermindert sein. Nach einer ersten Zoom-Konferenz in der vergangenen Woche konnten die Test-Helfer - die meisten kommen wie berichtet vom TSV Neustadt - praktisch üben. Mit Maske und Visier geschützt wurde dem Gegenüber das Stäbchen durch die Nase eingeführt, um den geforderten "tiefen Nasen-Rachen-Abstrich" zu nehmen. Einmal eingeübt gehen die Abläufe schnell von der Hand. Jeder Test soll etwa fünf Minuten in Anspruch nehmen, wenn die Probanden ihre Unterlagen schon ausgefüllt mitbringen. Nach 15 bis 30 Minuten kommt das Ergebnis per E-Mail. So sollen am Anfang pro Stunde mindestens zwölf Termine durchgeführt werden. "Wir können das auf 24 oder 36 erweitern", sagt Becker.

Zwei Erweiterungen zu dem Testservice sind derzeit in Arbeit: "Wir wollen Menschen ohne Computer eine Möglichkeit bieten, sich trotzdem testen zu lassen." Bevor das möglich ist, müsse der reguläre Betrieb aber erst einmal anlaufen. Zudem wird gerade ein mobiles Team aufgebaut, das etwa in Unternehmen Mitarbeiter direkt am Arbeitsplatz testet.

Der Bedarf für die Tests ist offensichtlich groß. Die Startwoche ist längst ausgebucht, mehr als 800 Buchungen erfolgten bisher über die Seite www.meine-post-apotheke.de. Gründonnerstag und Ostersamstag sind ebenfalls schon ausgebucht. Auch unter den neuen Corona-Regeln bleiben die Öffnungszeiten Montag bis Freitag, 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr sowie samstags bis 9 bis 13 Uhr.

