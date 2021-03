Schüler spenden„Taschen-Geld“ für Baby-Hope-House in Südafrika

Hagen/Borstel (r/dgs). Von den Grundschülern selbst gestaltete Taschen gehen als Spende in das Baby-Hope-House nach Pinetown in Süd-Afrika. Dort sollen sie vor Ort auf dem Markt verkauft werden, um die ehrenamtliche Arbeit in dem Kinderheim zu unterstützen. Martina Cordes hatte die Stoffbeutel besorgt. Die Borstelerin „mit einem großen Herz für Kinder“ arbeitete selbst schon ehrenamtlich in dem Kinderheim. Und die beiden dritten Klassen der Grundschule waren sofort bereit, diese mit afrikanischen Motiven zu gestalten. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Jede Tasche ist ein Unikat. Hinter dieser Aktion steckt aber nicht nur eine gute Tat für das Kinderheim. Cordes hat auch die Umwelt im Blick, denn in Afrika würden Einkäufe üblicherweise in Plastiktüten transportiert, berichtet sie. Wer mehr über das Baby-Hope-House erfahren möchte, kann sich an Martina Cordes, Telefon 05034/211, wenden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1150 vom 27.03.2021