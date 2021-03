Feuerwehr am neuen Standort eingezogen

Florian Heusmann neuer Ortsbrandmeister

Die Einsatzfahrzeuge kommen am neuen Standort an der Nienburger Straße an. Foto: Seitz

Kurz vorher waren sie letztmalig an der Lindenstraße abgerückt. Foto: Seitz

Mit viel Abstand in der Fahrzeughalle sitzend, wählten die Aktiven einen neuen Ortsbrandmeister. Foto: Seitz

Florian Heusmann (li.) ist neuer Chef der Kernstadt-Feuerwehr, Jan-Rene Stöver bleibt Stellvertreter. Foto: Seitz

Lars Schwieger (sitzend) wurde mit Dank als Heusmanns Vorgänger verabschiedet und bekam auch Geschenke. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Ein letztes Abrücken an der Lindenstraße hat am heutigen Samstagmorgen das Ende des langjährigen Feuerwehrstandortes markiert - zumindest der Einsatzabteilung. Die zog mit ihren drei Zügen und den Löschfahrzeugen ins neue Feuerwehrzentrum an der Nienburger Straße um. Über den Einzug selbst dürfen Medien nicht aus dem Gebäude berichten, weil nach dem Willen von Stadt und Region erst deren offizielle Vertreter am kommenden Donnerstag das Gebäude besichtigen und eröffnen sollen.

Für rund 29 Millionen Euro ist nicht nur die Feuerwache der Schwerpunktfeuerwehr aus der Kernstadt entstanden. Auch die Feuertechnische Zentrale der Region Hannover zog dorthin. Die Region beteiligte sich deshalb mit 12 Millionen Euro an den Baukosten, weitere 10 Millionen Euro werden in den kommenden 30 Jahren für die technische und bauliche Unterhaltung des Komplexes ausgegeben.

Fast alle der rund 127 aktiven Feuerwehrleute bezogen heute ihre Spinde an der Nienburger Straße und bekamen Einweisungen ins Gebäude. Ab dem frühen Nachmittag meldete sich die Ortsfeuerwehr Neustadt vom neuen Standort aus einsatzbereit. In den kommenden Wochen sollen auch die weiteren Abteilungen der Wehr ins neue Feuerwehrzentrum ziehen, darunter Jugendfeuerwehr und Wölper Löwen.

Das neue Feuerwehrzentrum dient auch als Ausbildungsort für die gesamte Stadtfeuerwehr. Dafür gibt es unter anderem einen Löschteich, einen Schlauchtrocknungsturm, der auch für Übungen genutzt werden kann und einen Kran für Höhenrettungsübungen. Stellplätze für 19 Fahrzeuge, Werkstätten und Waschhalle sind ebenso vorhanden.

Die große Zahl anwesender ehrenamtlicher Retter nutzte die Kernstadt-Feuerwehr, um einen neuen Ortsbrandmeister zu wählen. Mit 97 Stimmen der 103 Anwesenden wurde Florian Heusmann zum siebten Inhaber dieses Amtes seit der Gebietsreform 1974 gewählt. Er folgt damit auf Lars Schwieger, der im Oktober ausschied, nachdem er zum Brandabschnittsleiter für Neustadt, Garbsen und Wunstorf gewählt worden war.

Florian Heusmann ist 38 Jahre alt und auch im Hauptberuf Feuerwehrmann - am Flughafen Hannover. Der Neustädter Feuerwehr gehört er seit 1992 an und war dort in zahlreichen Funktionen tätig, vom Jugendsprecher über den Pressesprecher bis hin zum Zugführer bis zu seiner Wahl.

Heusmanns Vorgänger Lars Schwieger wurde noch einmal besonders für sein jahrzehntelanges Engangement in der Wehr, vor allem aber in den Jahren als Ortsbrandmeister geehrt. Eine Bildershow zeigte ihn in vielen Situationen, für etwas mehr freie Zeit bekam er einen "Karpfenstuhl" geschenkt, der beim Angeln für Bequemlichkeit sorgen soll. Schwieger hatte den Bau des Feuerwehrzentrums maßgeblich mitgestaltet.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1150 vom 27.03.2021