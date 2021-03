Mardorf bekommt jetzt patentierten Butterkuchen

Bäckernachfolge am neuen Standort gesichert

Mardorf (os). „Unser Dorf ohne Bäcker? Das kann nicht sein!“ Mit diesem Credo hatte sich Björn Niemeyer, dessen Familie den Hofladen an der Mardorfer Straße betreibt, auf die Suche nach einer Nachfolge-Lösung für die Schließung der Bäckerei Lohrer (wir berichteten) zum 31. März gemacht. Erfolgreich - wie sich nun zeigt. Nahtlos öffnet die Bäckerei Wulf aus Rehburg am 1. April in einem Geschäft des Hofladens.

„Die Nachricht, dass Lohrers schließen hat uns sehr schockiert“, sagt Geschäftsführerin Lena Wulf. Die beiden Unternehmen halfen sich auch schonmal mit Zutaten aus, die Inhaber kennen sich seit langem. „Wir haben uns gleich gesagt, das muss weitergehen“, berichtet sie. Den eigentlichen Plan, mit einem Verkaufswagen nach Mardorf zu kommen, verwarfen Wulfs schnell, nachdem Niemeyer seine Räume angeboten hatte. Dafür haben sich die Rehburger schon erste Mitarbeiter aus dem Lohrer-Team gesichert. „Für den Verkauf suchen wir aber noch weitere“, betont Lena Wulf.

Auf eines dürfen sich Kunden auch in Zukunft freuen: Backwerk, dass traditionell gefertigt wird. „Bei uns wird jedes Brötchen und jedes Brot in die Hand genommen“, beschreibt Bäckermeister Wolfgang Wulf den Fertigungsprozess in der eigenen Backstube. Brot wird aus eigenem Sauerteig gefertigt, alle Backmischungen selbst zusammengestellt. „Wir backen mit Herz und Hand, aber nicht nach Lohrer-Rezepten“, hält seine Frau fest.

Ein Produkt der Bäckerei ist weit über die Grenzen der Stadt Rehburg bekannt: Für den „Rehburg-Loccumer Butterkuchen“ hat Wolfgang Wulf sogar ein Patent eingetragen bekommen.

