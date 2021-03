Umwelttage: Jeder sammelt für sich

Neustädter Land (os). Ob es Umwelttag, Rausputz oder Müllsammeln heißt - Aktionen dieser Art fallen in vielen Dörfern dieses Jahr anders aus, als in vielen Jahren eingeübt. Wie schon 2020 macht Corona gemeinsamen Aktivitäten einen Strich durch die Rechnung.

In Mardorf wird es nach dem Müllsammeln dieses Mal keine Erbsensuppe geben. Die Dorfgemeinschaft ruft trotzdem auf, sich im Ort und der Gemarkung zu betätigen und Müll einzusammeln. Ab dem heutigen Samstag bis Freitag, 26. März liegen dafür an der Infotafel neben dem Heimatmuseum auf dem Aloys-Bunge-Platz die roten Müllsäcke bereit. Damit keine Straßen und Wege doppelt abgesucht werden, gibt es dort einen Ortsplan, auf den die abgesuchten Straßen und Wege von den Müllsammlern markiert werden sollen. Während des Müllsammelns sollte unbedingt eine Warnweste getragen werden. Autofahrer werden gebeten, auf die Müllsammler Rücksicht zu nehmen. Die vollen verschlossenen roten Säcke sind zum Schützenplatz, Walter-Langhorst-Platz zu bringen, dort werden sie am 27. März im Rahmen der vorgezogenen Restmüllabholung entsorgt. Sofern Sperrmüll gefunden wird, bitte die Dorfgemeinschaft den Fundort per E-Mail dorfgemeinschaft@mardorf.de oder telefonisch unter 01577/1533041 mitzuteilen.

Auch in Dudensen soll „Gemeinsam - aber jede*r für sich!“ gesammelt werden. Die Dorfgemeinschaft appelliert, die Corona-Vorschriften dabei einzuhalten und empfiehlt Handschuhe zum Selbstschutz. Abfälle aus Wald, Feld und Flur sollten in die roten Säcke gesammelt, Elektrogeräte, Bauschutt, Sonderabfälle oder Asbestabfälle aber liegen gelassen werden. Solche Funde bittet der Verein unter Telefon 0800/9991199 oder über www.aha-region.de/rausputz zu melden. Volle, rote Säcke sollten am Mittwoch, 31. März als Restmüll zum üblichen Hausmüll gestellt werden. Rote Säcke liegen an folgenden Punkten: Infotafel am Alten Spritzenhaus, am Bücherschrank, Grillhütte im Wendenbosteler Damm, Friedhof, Im Renndamm 17, Speckenwiesen 3 und Meyerkampstraße 8.

Eine gemeinschaftliche Müllsammelaktion ist auch in Poggenhagen aktuell nicht möglich, der Dorfverschönerungsverein ruft freiwillige Helfer dazu auf, vom 26. bis 31. März die Straßenräume in und um den Ort vom Müll befreien werden. Rote Säcke zum Sammeln gibt es an der Grillhütte auf dem Dorfgemeinschaftsplatz, dort sollen sie gefüllt auch wieder abgestellt werden.

Schon erledigt ist das Müllsammeln in Basse. Dort war die Aktion über WhatsApp-Gruppen und persönliche Ansprache organisiert worden. Von Einzelpersonen bis zu Familien waren viele Einwohner im Einsatz. Die roten Sammelsäcke wurden verteilt und kamen gut gefüllt zurück (siehe Foto), wurden zwischenzeitlich auch schon von aha abgehol, wie Olaf Jensen vom Dorfkomitee mitteilte. „Klasse Aktion, alles wieder sauber, bis zum nächsten Mal“, so sein knappes Fazit. Aktuelle Infos zu Aktivitäten, Ereignissen und Veranstaltungen im Ort finden sich auch jeweils unter www.basse-neustadt-rbge.de.

