Wenn Tierliebe zur Kostenfalle wird

Falkenrettung hätte noch teurer kommen können

Tanja Richter und ihre Tochter Anna zeigen das Schreiben, das die Berechnung der Falkenrettung ankündigt. Im Hintergrund die Heizung, hinter der der Raubvogel klemmte. Foto: Seitz

Dieses Falken-Männchen wurde aus der Wohnung gerettet. Foto: Feuerwehr vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). In dem Moment als der Disponent in der Rettungsleitstelle die Kernstadt-Feuerwehr alarmierte, war Tanja Richter schon in die Kostenfalle getappt - feststellen sollte sie das allerdings erst Monate später. Ein Turmfalke hatte sich durch die offene Terrassentür in ihr Wohnzimmer verirrt, der verängstigte Raubvogel klemmte schließlich zwischen Heizkörper und Fensterscheibe. Die Neustädterin rief die Feuerwehr, damit dem Tier geholfen werden konnte, „er tat mir wirklich leid“, sagt sie. „Auf eine andere Idee bin ich in dem Moment nicht gekommen.“

Ende Februar flatterte Richter nun ein Anhörungsbogen der Stadtverwaltung mit der Ankündigung der Berechnung von 165 Euro für den Einsatz ins Haus - nach neuneinhalb Monaten. Dem Schreiben hängt auch schon eine Berechnung nach neuer Gebührenordnung an, seit Juli wären sogar 650 Euro fällig geworden.

Formell hat die Verwaltung offensichtlich Recht: Die fragliche Feuerwehrgebührensatzung wurde rückwirkend zum Januar 2020 beschlossen, die Kostensätze gelten jedoch erst ab dem Beschluss des Rates. Darin heißt es, dass für „freiwillige Einsätze“ über die Pflichtaufgaben hinaus Gebührenpflicht besteht. Aufgezählt sind unter anderem Tierbergungen. Zu entrichten hat demnach die Gebühren, „wer den Auftrag für den Einsatz oder die freiwillige Leistung gegeben hat“ oder Eigentümer der Sache ist. Da es sich um ein Wildtier handelt, beruft sich die Stadt darauf, dass Tanja Richter die Feuerwehr gerufen, aber auch ein Interesse an dem Einsatz gehabt habe und stellt ihn der Frau in Rechnung.

Über diese Praxis ist nicht nur die Betroffene entsetzt, sondern auch Thomas Brandt, wissenschaftlicher Leiter der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM). „Das könnte zur Folge haben, dass niemand mehr Unterstützung ruft, wenn Wildtiere in Not sind“, so Brandt. Sein Beispiel: Ein verletzt auf dem Wasser treibender, ebenfalls streng geschützter Seeadler, für dessen Rettung schnell eine vierstellige Summe anfiele. „Das ist etwas, das die Gesellschaft tragen muss“, fordert Brandt.

Mit dem Wissen von heute fragt sich Tanja Richter schon, wie sie sich verhalten würde, wenn der Falke jetzt in ihrer Wohnung eingeklemmt wäre. Den streng geschützten Vogel in seiner misslichen Lage zu lassen war schon wegen der Haustiere - Hund und Katze - keine Alternative. Ihn selbst zu packen, verbot sich wegen scharfer Krallen und wehrhaftem Schnabel des Raubvogels. Das Tier verschwinden zu lassen, wäre eine Straftat gewesen, wird man erwischt könnten empfindliche Geldstrafen fällig werden.

Rechtsanwalt und Jäger Carsten Grimm rät im Gespräch mit der NZ auf jeden Fall zu Rechtsmitteln gegen den Kostenbescheid. An dessen rechtlicher Haltbarkeit hat der Jurist erhebliche Zweifel.

Wer zahlt für Nutria-Rettung?

Im August rückte die Feuerwehr ebenfalls zu einer Wildtierrettung aus. „Am Schützenplatz“ saß eine Nutria vor den Wohnhäusern. Obwohl der zuständige Jagdpächter schon anwesend war, bestand ein Stadt-Mitarbeiter, der in einem angrenzenden Gebäude arbeitet darauf, dass die Feuerwehrleute das Tier einfangen. Wer nun für diesen Einsatz zahlen muss, konnte die Stadtverwaltung auf eine NZ-Anfrage nicht sagen. Der Vorgang sei noch „in der Einzelfallprüfung“.

