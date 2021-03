Kostensteigerung beim Gemeindehaus führt zu Querelen im Kirchenvorstand

Vier Gremiumsmitglieder zurückgetreten - Pastorin gibt Posten ab

Stein des Anstoßes: Gemeindehaus wird rund zehn Prozent teurer. Foto: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). „Freuet euch“ - so lautete die Losung für den Gottesdienst am vergangenen Sonntag. In der Johannesgemeinde „Im Heidland“ galt das nur bedingt: Gleich vier Kirchenvorstände gaben ihren Rücktritt erklärt. Nach jahrelangem, ehrenamtlichem Engagement traten Dr. Sabine Eickhoff-Fels und Daniela Nienburg von ihren Ämtern zurück. Auch Petra Schmidt und Karin Willmann wollten die Querelen im Kirchenvorstand nicht länger ertragen. Darüber hinaus legte Pastorin Anna Wißmann ihr Amt als stellvertretende Vorsitzende nieder. Sie gehört aber als Pastorin der Gemeinde weiterhin diesem Gremium an.

Der Stein des Anstoßes steht direkt gegenüber der Kirche: Dort befindet sich das neue Gemeindehaus mitten in der Bauphase, Ende Oktober soll Einweihung gefeiert werden. Fest steht: Die geplanten Baukosten von 1,66 Millionen können nicht eingehalten werden. Grund seien die Kostensteigerungen in der Baubranche, heißt es. „Wir rechnen mit rund zehn Prozent mehr“, erklärt dazu Dr. Eckhard Müller, Vorsitzender des Kirchenvorstands.

Auch nachdem man den Rotstift am Bau angesetzt hatte, blieb eine Differenz von 142.000 Euro. Abstriche waren erforderlich. „Wir mussten zu einer Einigung im Kirchenvorstand kommen“, macht Müller die Notlage deutlich. Die Kosten für das Gemeindehaus teilen sich Kirchenkreis und Landeskirche zu je 35 Prozent, die Johannesgemeinde selbst trägt 30 Prozent. Diese Verteilung gilt jetzt auch für die Mehrkosten. Für die Gemeinde gebe es keinen Handlungsspielraum mehr, so Müller. Alle Rücklagen seien verbraucht, Grundstücke veräußert und auch ein Pfarrhaus soll verkauft werden.

Daher ist Müller froh, dass die Gemeinde mit dem Kirchenkreis auf einen Nenner kam und eine Zusage über die Übernahme der Mehrkosten erhielt. Auch die Landeskirche hat eine Kostenbeteiligung signalisiert.

Ob damit die Auseinandersetzungen im Kirchenvorstand befriedet sind, bleibt abzuwarten. Da nur ein Nachrücker auf der Warteliste steht, werden weitere Kandidaten gesucht...

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1149 vom 20.03.2021