Testzentrum startet am Mittwoch - Post-Apotheke holt TSV-Sportler an Bord

Ehemalige Buchhandlung wird reaktiviert - zentral erreichbar

Zuletzt wurde die ehemalige Buchhandlung für ein Kunstprojekt genutzt, aber Mittwoch finden dort kostenlose Corona-Schnelltests statt.

Neustadt (os). Kostenlose Tests - je einen pro Einwohner und Woche - sind außer in Arztpraxen ab kommenden Mittwoch auch zentral in der Kernstadt möglich. Olrik Becker, Inhaber der Post-Apotheke öffnet dann in der ehemaligen Buchhandlung Biermann ein Testzentrum, dass täglich von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet sein wird - allerdings nur nach vorheriger Online-Anmeldung.

„Ohne Anmeldung können wir leider keine Tests anbieten“, sagt der Apotheker und hofft, dass nicht so technikaffine Menschen jemanden zur Unterstützung finden. Termine können unter www.meine-post-apotheke.de gebucht werden.

Dass er überhaupt das Angebot machen kann, verdankt er der „sportlichen“ Reaktion zahlreicher Übungsleiter aus Neustadts größtem Sportverein. „Ich habe beim TSV nach personeller Unterstützung gefragt, weil wir das aus eigener Kraft nicht stemmen könnten“, berichtet Becker. Die Reaktion aus dem Verein hat ihn begeistert. Zwei Stunden nachdem der TSV seine Übungsleiter angeschrieben hatte, hatten sich elf der benötigten 18 Personen gefunden, letztlich waren es sogar 28. „Mit einem so schnellen Ergebnis und fast doppelt so vielen Helfern wie benötigt hätte ich nicht zu rechnen gewagt“, sagt der Apotheker.

Kein Testzentrum für Neustadt war für Becker keine Alternative. Schon in der Vorwoche hatte er sich deshalb an die Stadtverwaltung gewandt - allerdings ohne konkretes Ergebnis. Über das Wochenende reifte dann die neue Idee. Die wird nun von mehreren Unterstützern engagiert mitgetragen. „Weil die ehemalige Buchhandlung direkt gegenüber liegt, habe ich Dirk Wilhelm Rahlfs auf eine Nutzung angesprochen“, so Becker. Der Immobilien-Unternehmer sagte sofort die kostenlose Nutzung zu. Auch Hals-Nase-Ohren-Arzt Dr. Florian Faust ist dabei. Er wird laut Becker die TSV-Übungsleiter schulen, damit sie die Abstriche fachgerecht entnehmen können.

Getestet werden Personen ab zwölf Jahren. „Anatomisch ist das bei Kindern schwieriger, da müssen wir an Kinderärzte verweisen“, sagt Olrik Becker. Bis Anfang kommender Woche laufen die Vorbereitungen jetzt noch auf Hochtouren, Termine sollen aber ab dem Wochenende buchbar sein. Die Abwicklung erfolgt ohne Zahlungsverkehr.

Neben dem neuen Testzentrum können sich Menschen im Neustädter Land auch bei mehreren Arztpraxen in Schneeren, Mandelsloh, Dudensen, Hagen sowie in der Kernstadt testen lassen. Wie aus der Stadtverwaltung zu erfahren war, hat eine auswärtige Firma Interesse bekundet in Neustadt Tests anzubieten, ein Antrag dafür lag bei der Region bis Mittwoch aber noch nicht vor.

