Die Corona-Lage am Dienstag: Nur ein neuer Fall seit gestern

AstraZeneca-Stopp betrifft Impfzentrum erstmal nicht

Neustadt (os). Nach 21 weiteren Fällen über das Wochenende ist die Lage am Dienstag - wie so oft - etwas entspannter. 73* aktuelle Fälle meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover am heutigen Dienstagmittag, das sind fünf weniger als gestern. Die Gesamtzahl seit März vergangenen Jahres liegt heute bei 1010, das bedeutet nur einen weiteren positiven Test in den vergangenen 24 Stunden. Bei Todesfällen von positiv Getesteten gab es keine Veränderung, weiterhin liegt deren Zahl bei 39. Der Inzidenzwert stieg um 2,2 Punkte auf 81,8 geringfügig an.

Auch in der Region Hannover wird die Verimpfung des AstraZeneca-Vakzins vorerst ausgesetzt, wie vom Bundesgesundheitsministerium verfügt. Für das Impfzentrum am Messegelände sind bis einschließlich Freitag dieser Woche keine Auswirkungen zu erwarten, weil derzeit Vakzine von Biontech und Moderna verabreicht werden. Termine müssen demnach bis Freitag nicht abgesagt werden. Dagegen fällt der Einsatz der mobilen Impfteams in der Region Hannover zunächst aus, da die Teams hauptsächlich AstraZeneca-Vakzin verimpfen sollten. So war ursprünglich geplant, dass die mobilen Einheiten am Dienstag und Mittwoch dieser Woche in Schulen aktiv werden sollten. Die betroffenen Einrichtungen werden derzeit über die Absagen informiert.

„Das Vakzin AstraZeneca spielte bislang für den Impffortschritt in der Region Hannover eine bedeutende Rolle. So erwartet Hannover für Anfang April die Lieferung von knapp 25 000 AstraZeneca-Dosen. „Wir prüfen nun die Lage und stimmen uns eng mit dem Land ab, wie wir weiter verfahren“, erklärt Cordula Drautz, Finanzdezernentin der Region Hannover.

In den unmittelbaren Nachbarkommunen sind jeweils knapp sinkende Entwicklungen zu beobachten: Wunstorf hat 108 (-2) aktuelle Fälle, Garbsen 199 (-9) und die Wedemark 54 (+1).

Seit erste Fälle im Regionsgebiet aufgetreten sind, wurden - Landeshauptstadt inklusive - insgesamt 34.421 (34.383/+38) Menschen (Zahlen/Steigerung vom Vortag) registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 31.088 (30.957) Personen als genesen aufgeführt. Bisher sind 869 Menschen (+5) unter Beteiligung einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben, der Altersmedian der Verstorbenen liegt weiterhin bei etwa 85 Jahren. Zum jetzigen Zeitpunkt gelten 2.464 (2.562) Menschen in der Region als „infiziert“. Die sogenannte „7-Tages-Inzidenz“ liegt heute weiterhin bei 117,7 (-2,8).

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten (in Klammern die Werte vom Vortag): bis 9 Jahre: 1.966 (1.960) Infizierte, 10 bis 19 Jahre: 3.660 (3.655); 20 bis 29 Jahre: 5.960 (5.949); 30 bis 39 Jahre: 5.299 (5.297); 40 bis 49: 4.871 (4.864); 50 bis 59 Jahre: 4.874 (4.868); 60 bis 69 Jahre: 2.663 (2.657); 70 bis 79 Jahre: 1.599 (1.595); 80 Jahre und älter: 3.073 (3.070). Ohne Altersangabe: 456 (468).

* Nach einem Zeitraum von 14 Tagen gelten Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, als genesen. Ob sie Symptome hatten oder nicht, spielt dabei keine Rolle.

** Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1149 vom 20.03.2021