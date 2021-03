Stadt prüft Testzentrum für Neustadt - Schnelltests bald außerhalb von Artpraxen?

Logistik- und Personalfragen sind große Hürden für die Verwaltung

Neustadt (tma). Seit Montag sollten Schnelltests für alle Bürger zur Verfügung stehen - so jedenfalls die Ankündigung der Bundesregierung. Doch in der Region läuft die Umsetzung nur langsam an. „Leider fehlen von Bund und Ländern verlässliche Aussagen zur Umsetzung. Die Region kann sich daher zur Umsetzung nicht äußern“, so Regionssprecherin Christina Kreutz.

Auch bei Bürgermeister Dominic Herbst stößt der Vorstoß der Bundesregierung auf wenig Gegenliebe. „Die Aussagen zu Kostenregelungen und Organisation sind bisher nicht ausreichend. Deshalb sind wir als Kommune wieder in der Pflicht, mit eigenen Kapazitäten und unklaren Kosten tätig zu werden“, so Herbst. In den nächsten Tagen möchte die Verwaltung jedoch eine Lösung finden, es werde „mit Hochdruck“ an der Umsetzung gearbeitet.

Laut einer Nachfrage der Verwaltung könnte keiner der städtischen Apotheken in ihren Geschäftsräumen Schnelltests anbieten. Damit sind private Angebote wie das Zentrum in Garbsen nicht möglich. Die Nachfrage im Stadtgebiet ist vorhanden: Nachdem ein Facebook-Post des Ortsbürgermeisters weit verbreitet wurde, drohte das Angebot der Mandelsloher Apotheke zwischenzeitlich zusammenzubrechen. Die geplante Dienstleistung wurde inzwischen zurückgezogen.

Auch Post-Apotheker Olrik Becker kann in seinen Räumlichkeiten keine Schnelltests anbieten, hat der Stadt aber seine Unterstützung angeboten: „Ich bin gerne bereit, von der pharmazeutischen Seite zu helfen.“ Dafür hat er Kontakt zu einem Großhändler hergestellt, der 10.000 Schnelltests anbietet.

Annehmen kann die Verwaltung das Angebot jedoch noch nicht. „Wir wissen noch nicht, wie viele Tests wir benötigen“, so Stadtsprecherin Nadine Schley. „Da steckt eine riesige Bürokratie und Logistik hinter.“ In Krisensitzungen klärt die Stadt aktuell außerdem Raum- und Personalfragen. Ob etwa Ehrenamtliche eingesetzt werden dürfen, sei eine schwierige Frage, weil in einem Testzentrum ein hoher Anspruch an den Arbeitsschutz gefragt ist.Es müsse außerdem geklärt werden, wie der Datenfluss in einem positiven Fall ist - also das Ergebnis zum Gesundheitsamt übermittelt wird. Eine Lösung der Region wäre die sogenannte Luca-App.

Schley erreichen derzeit zahlreiche Anfragen von Bürgern, die sie nur nach Symptomen befragen und über eine Internetseite an Arztpraxen verweisen kann. Ab kommender Woche sind die sogenannten Laientests außerdem auch bei den Apotheken im Stadtgebiet verfügbar.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1148 vom 13.03.2021