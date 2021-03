Ruhe für Biber, Otter und Fledermäuse? Nachtangelverbot an der Leine möglich

Unterschiedliche Stimmen von Region, Parteien und Angelvereinen

Neustadt (tma). Die Untere Naturschutzbehörde (UNB) der Region Hannover plant für das zukünftige Landschaftsschutzgebiet „Untere Leine“ auf einer Fläche von 40 Hektar und einer Flusslänge von mehr als zwölf Kilometern ein ganzjähriges Nachtangelverbot zu verhängen. Damit wird eine EU-Richtlinie umgesetzt werden, vor allem Biber, Fischotter und Fledermäuse seien durch das nächtliche Angeln gestört.

Der erste Protest folgte vom Angelverband Niedersachsen, der davon spricht, dass mehr als 16 Vereine betroffen seien. „Die UNB geht aber offensichtlich ohne jede solide Datengrundlage von signifikant höheren Störungsintensitäten durch Angler aus, als es in der Realität der Fall ist“, schreiben die Angler in einer Mitteilung. Bei Bibern und Fischottern führt der Verband den hohen Zuwachs der Population an und verweist auf Naturschützer, die keinen Grund sehen, für die beiden Arten ein Nachtangelverbot zu verhängen.

Die Gefahr, dass Fledermäuse sich in Angelschnüren verfangen könnten, schätzen die Angler als minimal ein. Eine Studie, die die UNB nennt, sieht „keine wissenschaftlichen Ansprüche“, auch die Regionsfraktionen von CDU und FDP sehen das so.

Doch der Angelverband nehme die Bedenken und Naturschutz ernst, weshalb er einen Kompromiss vorschlägt. Beim Angeln mit abgesenkter Rutenspitze könne die geringe Gefahr für die Fledermäuse gänzlich vermieden werden. Es sei daher „erforderlich, angemessen und verhältnismäßig“ das Nachtangeln nicht zu verbieten, sondern so zu regeln. Ähnliche Kompromisse gäbe es auch in anderen Schutzgebieten.

Gegen ein generelles Verbot gibt es auch in der Politik Gegenwehr. „Ein Nachtangelverbot würde das Aus für die Angelvereine entlang der Unteren Leine bedeuten. Wir können es uns nicht leisten, auf ihren Beitrag beim Natur- und Umweltschutz zu verzichten“, so die SPD-Regionsabgeordneten Christina Schlicker aus Neustadt und Frauke Meyer-Grosu aus Wunstorf. Gerade die Rolle der Angelvereine beim Arten- und Gewässerschutz werde bei der Thematik übersehen.

Das Absenken der Angelrouten fordert auch Daniel Farnung, umweltpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion: „Der Vorschlag des niedersächsischen Angelverbandes ist eine sehr gute Idee und sollte unbedingt Gehör finden.“

Umweltpolitik mit Augenmaß ist auch im Sinne der Regions-CDU. „Einige Ökosysteme funktionieren heute wieder tadellos, weil sich die Anglerinnen und Angler darum gekümmert haben. Der Besatz der Leine mit Aal und Lachs in den vergangenen Jahren ist ein bestes Beispiel dafür. Da muss man ihnen doch wohl einen verantwortungsvollen Umgang beim Fledermausschutz zutrauen“, schreibt der Schneerener Regionsabgeordnete Stefan Porscha.

Unterstützung für das Nachtangelverbot kommt dagegen von den Grünen. „Man stört die Natur, der Mensch drängt sich in diese Gebiete vor“, erklärt Regionsabgeordente Ute Lamla aus Neustadt. „Nur an besonders schützenswerten Stellen wird ein Verbot ausgesprochen.“ Das „Einmischen“ der Angler findet sie richtig. „Es ist gut, wenn Angelvereine und Verwaltung kooperieren, um einen Kompromiss zu finden.“ Dem Menschen müsse jedoch nicht überall Vorrang gegeben werden.

