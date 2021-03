B 6 wird wegen Sanierung eine Nacht gesperrt

Eilvese (r/tma). Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) lässt Anfang kommender Woche Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße 6 durchführen. In der Nacht von Montag auf Dienstag, 15. und 16. März, wird die B 6 in Fahrtrichtung Hannover dafür auf Höhe der Abfahrt Eilvese (Aschenkrug) voll gesperrt.

Die Arbeiten sollen am Montag gegen 19 Uhr beginnen und am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr beendet sein. Während dieser Zeit wird der B 6-Verkehr an der Abfahrt Eilvese von der Bundesstraße geführt und über Empede zur Auffahrt Leinstraße umgeleitet. Die Auffahrt Himmelreich in Fahrtrichtung Hannover bleibt in dieser Nacht ebenfalls gesperrt.

Gleichzeitig werden auch Schadstellen an der Nienburger Straße in der Kernstadt beseitigt. Die Arbeiten finden auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Aldi-Markt und dem neuen Feuerwehrzentrum statt. Sie beginnen ebenfalls um 19 Uhr und dauern einige Stunden. Eine Ampel regelt dort den Verkehr.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1148 vom 13.03.2021