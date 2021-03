Zuwachs für die digitale A400M-Flotte

95 Prozent der Piloten-Ausbildung erfolgen am Simulator

Mit dem neuen Simulator können jetzt auch Manöver wie die Luftbetankung geübt werden.

Poggenhagen/Wunstorf (r/dgs). Ganz ruhig ist der Flug bisher gewesen. Major Stefan und Hauptmann Thomas steuern den A400M in Richtung des freigegebenen Luftraums. Dort sollen bei der Mission vier Eurofighter in der Luft betankt werden. Nach den ersten Funksprüchen ist auch schnell der erste Sichtkontakt da. Die Kampfflugzeuge nähern sich. Die Piloten im A400M arbeiten routiniert und ruhig die Checklisten ab. Danach kann ein Jet nach dem anderen aufgetankt werden. Alles läuft so, wie sie es in ihrer Ausbildung gelernt haben. 20 Minuten später ist der Auftrag erfüllt und die Crew fliegt zurück nach Wunstorf. Nach einer sicheren Landung können sie aus dem A400M-Simulator aussteigen.Für die Piloten eine Premiere. „Für mich war es der erste Betankungsflug im Simulator. Man vergisst immer schnell, dass es nur eine Simulation ist, da alles so real wirkt“, so Hauptmann Thomas

In der Ausbildungsinspektion des Lufttransportgeschwaders 62 werden multinational A400M-Crews ausgebildet. Hierfür standen bisher ein Full-Flight-Simulator (FFS), ein Flat-Panel Flight-Training-Device (FP-FTD) und ein Cargo Hold Trainer (Laderaumsimulator) zur Verfügung. Ende Januar ist ein zweiter FFS auf dem Fliegerhorst in Betrieb genommen worden, der dem aktuellen Fähigkeitsstand des „echten“ A400M entspricht.

Für den Leiter der Simulatorausbildung, Major Daniel, eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten. „Wir sind nun auch in der Lage, die aktuell in der Realität durchgeführten taktischen Anteile im Simulator auszubilden und zu üben“. Hierzu zähle die Luftbetankung, das Absetzen von Fallschirmspringern und Lasten sowie Tiefflug und Nachtflug mit Nachtsichtgeräten.

Der Simulator wird an sieben Tagen die Woche, Tag und Nacht genutzt. Insgesamt wurden bisher über 19.000 Flugstunden mit ihm geflogen, was neben einer Kostenersparnis zu echten Flügen auch zu weniger Emissionen und Fluglärm führt. Die Ausbildung für die A400M-Musterberechtigung konnte soweit angepasst werden, dass 95 Prozent davon im Simulator erfolgen. Pro Schüler werden hierdurch 26 echte Flugstunden gespart.

Für den Kommodore des LTG 62 und A400M-Piloten, Oberst Christian John, ist „die Inbetriebnahme des zweiten Simulators ein wichtiger Meilenstein zur Vervollständigung einer der modernsten fliegerischen Ausbildungseinrichtungen der Luftwaffe.“

Weitere Ausbildungsmöglichkeiten sind schon geplant. Im nächsten Schritt wird eine Vernetzung der Simulatoren kommen. Hierdurch können Formationsflüge oder auch die Luftbetankung von einem A400M zum anderen A400M trainiert werden.

