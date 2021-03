Ratsmehrheit wünscht sich am Bahnhof Graffiti „im Rahmen“

Das Lagergebäude der DB könnte eine Galerie werden

Peter Hake (UWG, v.li.), Melanie Stoy (CDU), Monika Strecker (CDU), Anja Sternbeck (Grüne), Heinz Richter (CDU) und Willi Ostermann (UWG) wünschen sich einen bunteren Bahnhof.

Neustadt (tma). Die Westseite des Bahnhofs wird vor allem durch ein langes Gebäude der DB, was als Lager dient, geprägt. Geht es nach der Ratsmehrheit aus CDU, UWG und Grünen soll mehr Graffiti dessen Wände und Flächen zieren - wortwörtlich „im Rahmen“.

„Die Stadt entwickelt sich nach Westen grundsätzlich, wenn man aber nach Westen in Neustadt aussteigt, blickt man auf das Gebäude“, erklärt Heinz-Jürgen Richter (CDU) den Vorschlag - der erste Eindruck würde schließlich auch bei Städten zählen. Ein Konzept ist noch nicht beschlossen, jedoch sind wetterfeste Holzplatten denkbar, die Künstler coronakonform daheim gestalten könnten.Die Beteiligten sind sich sicher, dass die Stadt schon mit wenigen Kunstprojekten attraktiver werden könnte, eine ganze Meile an Street Art wäre denkbar.

Mehr Graffiti im öffentlichen Raum hat der Rat schon im vergangenen Jahr beschlossen, der Bahnhof sei erst später in den Sinn gekommen, so Willi Ostermann (UWG). Ein Antrag für die Idee der Ratsmerheit liegt Bürgermeister Dominic Herbst vor.

Wer Interesse hat, seine Kunst an dem einen oder anderen Gebäuden zu sehen, kann sich per E-Mail unter asternbeck@outlook.de an Anja Sternbeck (Grüne) wenden. „Egal, was passiert, es wird besser aussehen als jetzt“, sind sich die Akteure einig.

