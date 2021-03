Wo Schlange stehen ein Qualitätsmerkmal ist

Bäckerei Lohrer schließt zum 31. März - das Ende vieler Genüsse?

Monika und Thorsten Lohrer vor einem Lieferanten-Fahrzeug. Der Slogan trifft mit Blick auf das Mardorfer Bäcker-Paar für viele Kunden zu - nicht nur im Ort.

Mardorf. Wer noch einmal die köstlichen großen Zuckerhörnchen genießen will, die herrliche Schwarzwälder Kirsch-Schnitte oder Algenbrötchen und Bananenbrot, muss sich sputen.

Dieser Artikel kann nicht objektiv sein, denn er handelt von Dingen, die durch den Magen gehen - aber erst, nachdem sie den Gaumen mit aller Macht verwöhnt haben. In all die schönen Erinnerungen an Genüsse der vergangenen Jahren mischt sich allerdings ein bitterer Beigeschmack. Mein Lieblingsbäcker Lohrer schließt. Nicht wegen Corona, denn die Schlangen vor dem Geschäft - besonders am Wochenende - haben sich nur in die Länge gezogen. Bäckereien, die solche Schlangen vorweisen können, dürfen sie ein Qualitätsmerkmal nennen, finde ich. Als nicht eben geduldiger Mensch, will es schon etwas heißen, wenn ich mich irgendwo einreihe, wo schon so viele warten.

Der objektive Teil: Monika und Thorsten Lohrer werden ihr Geschäft am 31. März zum letzten Mal abschließen. Aus gesundheitlichen Gründen geht es nicht mehr, unter anderem durch Arthrose in einer Hand - für den Handwerker aus Leidenschaft das berufliche Aus.

Gegründet wurde die Bäckerei von Benno Lohrer und seiner Frau Anneliese 1960. Als der Bäcker während der Ausbildung seines Sohnes starb, brachte Thorsten Lohrer die Lehrzeit noch zu Ende und übernahm dann den elterlichen Betrieb.

Natürliche Verfahren, echtes Handwerk eben, prägen die Arbeit bis heute - vor allem aber innovative oder ausgefallene Ideen. „Wenn wir unterwegs waren und irgendetwas Inspirierendes gesehen haben, wurde das notiert und als Idee mitgebracht“, erzählt Monika Lohrer. Ihre Tätigkeit im öffentlichen Dienst hatte sie nach der Geburt des zweiten Kindes nicht wieder aufgenommen und widmete sich fortan dem Geschäft ihres Mannes. Dessen Optik trug bald ihre Handschrift und wurde vom Bäckerladen zu einem Ort mit Wohlfühlatmosphäre. „Das Schöne war, das mein Mann alles, was wir so entdeckten, auch in Produkte umsetzen konnte“. Das war manchmal ein Prozess mit Veränderungen bis zum Endprodukt.

Erste durchschlagende Idee: „Als Gildo Horn 1998 beim Eurovision Song Contest startete, stand in einer Zeitung das Rezept seiner Lieblings-Nussecken. Die haben wir gebacken und in speziellen Tüten verkauft“, erinnert sich die Bäcker-Gattin. Auch vor Facebook sprach sich das schnell herum. Seither gab es immer wieder solche Aktionen. „Cronuts“ bekamen Kunden nicht nur in Brooklyn, sondern auch in Mardorf - ausnahmsweise fielen die Schlangen aber in Amerika länger aus. Als Royal-Fans, die Lohrers sind, wurden natürlich auch britische Hochzeiten und Geburten im Hause Windsor mit Aktionen gefeiert. Das alles endet nun für viele Stammkunden aus dem Ort und dem weiten Umkreis gar zu kurzfristig.

Wenn ich der Schließung überhaupt etwas Gutes abgewinnen kann, dann die entfallenden Fahrten nach Mardorf. Ja, wir haben auch mit dem Fahrrad Brötchen und Hörnchen von dort geholt, aber meistens doch mit dem Auto - immerhin verbunden mit dem Auftanken unserer Frischmilchvorräte bei Nülles Milchtankstelle direkt vom Hof.

Wir haben schon Vorräte bestellt, unter anderem die tollen Burger-Buns, die es so sonst nirgends im Umkreis zu kaufen gibt. Auch anderes werden wir uns natürlich noch sichern - und bei jedem Bissen an unsere Lieblingsbäckerei zurückdenken. Ein Hoffnungsschimmer: Monika Lohrer versucht ihren Mann gerade zu einem Rezeptbuch mit Geschichten aus der Bäckerei zu überreden. Dem schließe ich mich an. Ganz wichtig wären die großen Zuckerhörnchen!

Oliver Seitz

Noch keine Zeit für die Nachfolge

Fest steht, die eigenen Kinder haben andere Berufe ergriffen. Das Interesse, die Bäckerei weiterzuführen, ist bei anderen durchaus vorhanden. Erste Anfragen gab es bereits. „Wir hatten noch keine Zeit uns damit zu beschäftigen“, sagt Monika Lohrer. Viele Kunden bestellen große Mengen auf Vorrat, an Wochenenden ist die Vorbestellliste meist geschlossen.

Weil Lohrers direkt im Haus wohnen, wären erst Umbauten nötig, ein nahtloser Übergang damit schwierig. Für die fast 20 Mitarbeiter sind teils schon neue Jobs gefunden, in allen weiteren Fällen versucht das Bäcker-Ehepaar nach Kräften zu helfen.

