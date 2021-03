Ausbildung in Grünen Berufen geht digital neue Wege

Moderne Technik gehört in der landwirtschaftlichen Ausbildung längst dazu. Foto: Landvolk Niedersachsen vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (LPD/os). Die „Grünen Berufe“ - hier besonders Landwirtschaft und Gartenbau - bieten 15 Ausbildungsgänge an. „Wer gerne in und mit der Natur oder mit Tieren arbeiten möchte, der sollte seine Fühler bei der zukünftigen Berufswahl ruhig mal in diese Richtung ausstrecken“, empfiehlt Martin Roberg als Ausschussvorsitzender Bildung im Landvolk Niedersachsen.

Gerade junge Menschen, die nicht aus der Landwirtschaft oder einem der vor oder nachgelagerten Bereiche kommen, bieten die Berufe interessante Perspektiven. 40 Prozent der Auszubildenden kommen nicht direkt aus der Landwirtschaft. 5.365 Azubis gab es Stand Oktober 2020 in den Grünen Berufen, Landwirte und Gärtner waren mit gut 1.700 und 1.600 Azubis am stärksten vertreten. „Ob als Pferdewirt, Fachkraft für Agrarservice, Milch- oder Pflanzentechnologe oder Forstwirt bis hin zur Hauswirtschaft - eine Ausbildung in einem Grünen Beruf bietet für jedes Talent das Arbeiten mit modernster Technik und einen sicheren Arbeitsplatz“, erklärt Roberg.

Auch in Corona-Zeiten wird die Ausbildung nach besten Möglichkeiten fortgeführt. Obwohl vergangenes Jahr fast alle Zwischenprüfungen abgesagt oder verschoben werden mussten, konnte der Jahrgang 2019/20 alle Prüfungen abschließen.

Es gibt noch freie Ausbildungsplätze. Unter www.talente-gesucht.de sowie auf www.agrarjobboerse.de sind landwirtschaftliche Betriebe angegeben, bei denen für 2021 noch ein Ausbildungsplatz frei ist. Die Ausbilder melden auf der Seite ihren Bedarf, zeigen ihr Arbeitsumfeld und ob sie für die folgenden Jahre Ausbildungsplätze anbieten. „Ein Klick, der sich lohnt“, fordert Martin Roberg auf.

Aufgrund von Corona fallen die Berufsbildungs- und Jobmessen weg, sodass verstärkt in sozialen Medien geworben wird, um Jugendliche auf die Grünen Berufe aufmerksam zu machen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1148 vom 13.03.2021