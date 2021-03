Treffsicher aus Bordenau nach Tokio?

Bordenau (os). Die Frage nach der aktuell erfolgreichsten Sportlerin im Neustädter Land können viele Menschen hier nicht treffsicher beantworten - und auch für die NZ-Redaktion war die Nachricht über eine potentielle Teilnehmerin an den Olympischen Spielen in Tokio komplett neu.

Für Jolyn Beer sollte die Qualifikation bei aller Bescheidenheit aber machbar sein. Zu überlegen bestimmte sie in den vergangenen Jahren das Geschehen in ihrer Sportart. Die 26-Jährige ist Sportschützin und kann bereits eine beeindruckende Liste an nationalen und internationalen Erfolgen vorweisen. Sie ist mehrfache Weltmeisterin und Europameisterin, gewann viele nationale Meisterschaften und hält deutsche Rekorde. Ihre beste Disziplin ist das 3x40 Kleinkaliber-Schießen. Aus dem Kniestand, liegend und stehend sind dabei in 165 Minuten jeweils 40 Schuss abzufeuern.

In Bordenau wohnt Beer seit Anfang 2019 mit ihrer Ehefrau Jessica. „Wir waren auf der Suche nach einem Haus in der Nähe von Hannover und sind so nach Bordenau gekommen“, erzählt die Sportsoldatin. Bevor sie 2015 in die Sportfördergruppe der Bundeswehr aufgenommen wurde, war sie bei VW in Hannover zur Mechatronikerin ausgebildet worden. „Wir sind froh, dass wir hier in Neustadt gelandet sind, es ist sehr schön hier“, erzählt Beer. Hier sind sie mit ihrem Hund oft per Fahrrad unterwegs und genießen die naturnahe Umgebung.

Ihr Schießtraining absolviert die Kaderathletin im Leistungszentrum Hannover-Wülfel. „Das sind vier bis fünf Stunden pro Einheit drei bis vier Mal pro Woche“, erzählt sie. Schießen hat nach ihren Worten viel mit antrainierten Automatismen zu tun, Abläufe werden präzise eingeübt. Kraft- und Koordinationstraining stehen ebenfalls auf dem Plan, aber auch Ausdauereinheiten. Die absolviert Beer mit Laufen oder auf dem Rennrad, auch dafür bietet ihr Wohnort beste Voraussetzungen. Mit rund 35 Stunden pro Woche ist ihr Sport ein Fulltime-Job. „Leben kann man vom Schießen aber nicht. Wirkliche Sponsorengelder fließen in diesem Sportbereich eher nur im Biathlon“, so die 26-Jährige.

Dem Ziel Tokio 2021 wird derzeit alles untergeordnet. Um keinen Qualifikationswettkampf durch mögliche Corona-Quarantäne zu verpassen, verzichtet Beer auf Trainingslagerfahrten. Tokio wären ihre ersten Olympischen Spiele, es sollen nicht die letzten bleiben. „Mein langfristiges Ziel ist Paris 2024“, so die Neu-Bordenauerin. Olympische Spiele sind für sie „nochmal ein bisschen mehr Druck, weil unsere Randsportart da auch mal im Fokus steht.“

Ins Schießen ist sie als Jugendliche „einfach so reingerutscht und hängen geblieben, weil ich gut war“. Ihr Talent fiel schnell auf, bald gab es erste Erfolge bis hin zur Juniorenweltmeisterin.

Im zwei Wochen beginnen die Qualifikationswettkämpfe, ihr Höhepunkt wird die Europameisterschaft im Mai sein. Dann wir Jolyn Beer wieder versuchen, ihre Treffer kontrolliert und präzise zu setzen. „Das ist eigentlich meine Stärke, aber wenn dann die letzten Schüsse im Finale anstehen und die Medaille in greibarer Nähe ist, geht der Puls doch mal auf 160“, so ihre Erfahrung.

Erfolgreiche Sportler bis hin zu WM-Medaillengewinnern gab es in Neustadt schon, eine olympische Medaille hat aber noch niemand gewonnen, der hier wohnt. Wenn alles gut läuft, könnte Jolyn Beer die erste sein.

