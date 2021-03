Personalmangel bei Riedemanns Neustart in der Kommunalpolitik

Ex-Ratsherr sucht Mitstreiter - erster Ärger vorprogrammiert

Neustadt (os). Er will es noch einmal wissen: Raimar Riedemann (Foto) hatte zwar im Juli 2019 sein Mandat im aktuellen Rat niedergelegt, in den kommenden will der 78-Jährige aber doch wieder einziehen. „Weil es nicht läuft“, wie der Neustädter sagt. Er ärgere sich über vieles, hat aber zwischenzeitlich eingesehen, dass das Rathaus an der Marktstraße Süd „nicht mehr zu stoppen ist“.

Auf einige Mitstreiter aus der noch laufenden Rats-Periode ist er nicht gut zu sprechen, vor allem die der Alternative für Deutschland. Die will der einstige Mitgründer des Stadtverbandes nun „unbedingt verhindern“. Bei der vergangenen Kommunalwahl hatte Riedemann mit Abstand die meisten Stimmen für die Partei geholt.

Einer der bestehenden Parteien oder Vereinigungen will er sich nicht anschließen, sondern mit einem neuen Verein starten. Der soll Werteunion heißen - und bietet damit ersten Anlass für Ärger. Eine CDU-nahe nennt sich so, ist aber nicht als solche eingetragen. Die Partei selbst habe damit nichts zu tun, heißt es auf Nachfrage. Riedemann würde sich um den Namen auch streiten. „Dann sollen sie mich doch verklagen“, sagt er, verspricht sich davon höchsten öffentliches Aufsehen.

Den Plan eine eigene Partei gründen zu wollen, musste der langjährige Kommunalpolitiker inzwischen aufgeben. Die Maßgaben des Parteiengesetzes - unter anderem regelmäßiges Antreten bei Bundes- und/oder Landtagswahlen - wären nicht zu erfüllen. Wie es im Moment aussieht könnte es aber schon beim Personal für eine Vereinsgründung und die Kandidatenaufstellung knapp werden. Mit Heinz-Günter Sala und Inge Müller hatte Riedemann zwei ehemalige UWG-Mitglieder als Mitstreiter genannt. Beide winkten gegenüber der Neustädter Zeitung auf Nachfrage aber ab. Während Müller auf keinen Fall zurück in die Politik will und Sala das „eigentlich“ ebenfalls ausschließt, würde er sich zumindest noch anhören, was Riedemanns Werteunion inhaltlich umsetzen will oder soll.

Thematisch bewegen den 78-Jährigen, der die Kommunalpolitik sein „Lebenselexier“ nennt, eher Kernstadt-Themen. Ein immer noch fehlendes Verkehrskonzept etwa, auch mit Blick auf neue Baugebiete wie das Hüttengelände oder die Aufhebung der beschrankten Bahnübergänge. Für die Dörfer wünscht er sich endlich eine Gleichbehandlung beim Wasser, will Ortsratsbeschlüsse zudem immer mittragen.

Der bisherige Zeitplan sieht vor, im April einen Verein zu gründen und bis Juni Wahllisten aufzustellen und wie gefordert einzureichen. „Die nötigen Unterstützer-Unterschriften sind sicher kein Problem“, ist Riedemann überzeugt.

Auch in die Regionsversammlung würde das frühere Kreistagsmitglied gern wieder einziehen, möglicherweise in Kooperation mit anderen Gruppen in den umliegenden Kommunen. Potentielle Mitstreiter sollten sich möglichst bald unter Telefon 0157/53596658 melden.

