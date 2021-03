77-Jährige fährt Auto beim Abbiegen gleich zweimal an

Neustadt (r/tma). Eine 77-jährige Skoda-Fahrerin wollte am Donnerstagmorgen aus der Straße „Im Kühlen Grunde“ auf den Hüttendamm einbiegen, missachtete jedoch die Vorfahrt einer 45-jährigen Renault-Fahrerin.

Nach einem Zusammenstoß stellte die Renault-Fahrerin ihr Fahrzeug verkehrssicher am rechten Fahrbahnrand ab, die 77-Jährige folgte ihr und fuhr sie nochmals von hinten an. Bei dem Unfall wurden die 45-Jährige und ihr 16-jähriger Beifahrer leicht verletzt, es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Eintreffende Beamte stellten bei der Unfallverursacherin gesundheitliche Mängel fest, die Polizisten nehmen diese momentan als Ursache für den Vorfall an. Gegen die Skoda-Fahrerin wurden Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

