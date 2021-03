DRK-Landesverband schult online für flächendeckende Schnelltests

Nicht nur Pflegeeinrichtungen können sich weiterbilden

Hannover/Neustadt (r/tma). Der DRK-Landesverband plant mit seiner Rettungschule eine Online-Schulung für Corona-Schnelltests. „Wir haben mit diesem Angebot zunächst die Initiative der Bundesregierung dabei unterstützt, die flächendeckende Durchführung von Schnelltests insbesondere in stationären Pflegeeinrichtungen durch die Schulung von Soldaten und Freiwilligen zu verstärken. Jetzt möchten wir diese Möglichkeit auch anderen Einrichtungen, Unternehmen und Verbänden zur Verfügung stellen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Dr. Ralf Selbach.

Die Online-Kompaktschulung richtet sich an medizinisch nicht vorgebildete Mitarbeiter. Diese sollen darin befähigt werden, in ihrem Unternehmen oder ihrer Einrichtung PoC-Antigen-Tests durchzuführen. In 90 Minuten werden theoretische und praktische Kenntnisse vermittelt, der Kostenpunkt sind 30 Euro. Im Anschluss erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat.

Teil des „Lehrplans“ sind grundsätzliches Verständnis über die Viruserkrankung, die Anwendung von PoC-Antigen-Tests, Kenntnis von Konsequenzen und einzuleitende Maßnahmen bei den verschiedenen Testergebnissen sowie Kenntnisse über weitere Schutzmaßnahmen zur Vermeidung der Verbreitung des Virus.

Interessierte Unternehmen, Betriebe, Einrichtungen und Verbände können sich unter Telefon 0511/28000230-235 oder per E-Mail an erste-hilfe@drklvnds.de beim DRK melden. Derzeit sind rund 1.500 haupt- und ehrenamtliche Kräfte des DRK im Test-Einsatz. „Natürlich stehen wir als DRK auch zur Verfügung, wenn wir von Land oder Kommunen für die ab Montag geplanten Bürgertestungen angefragt und beauftragt werden“, so Selbach.

