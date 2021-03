Wunstorfer Straße knapp eine Woche Karins Standort

411 Verstöße in Verhoy - trotz 50 statt 30

Ab heute an der Wunstorfer Straße im Einsatz. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Teure Fotos am Frosch? Das muss nicht sein, denn wer sich auf der Wunstorfer Straße an die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer hält, dürfte keinen Blitz zu sehen bekommen. Für alle anderen wird der städtische Geschwindigkeitsmessanhänger den jeweiligen Verstoß bildlich festhalten, entsprechende Post von der Region Hannover folgt dann in der Regel bald. "Karin", wie der Anhänger heißt, steht vom heutigen Dienstag bis zum kommenden Montag an der Abzweigung der Bundesstraße 442 nach Poggenhagen/Bahnübergng Moordorfer Straße.

Seit dem vergangenen Mittwoch war das fahrbare Messgerät an der Landesstraße 193 in der Ortsdurchfahrt Averhoy stationiert. Beim ersten Besuch dort hatte "Karin" mehr als 1.100 zu schnell Fahrzeuge aufgenommen, nach einer Fahrbahnsanierung sind nun allerdings 50 statt der früheren 30 Kilometer pro Stunde erlaubt. Trotzdem fielen mit 411 Verstößen erneut viele Verkehrsteilnehmer als zu schnell auf. Der traurige Spitzenreiter mit Tempo 89.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1148 vom 13.03.2021