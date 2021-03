Was fordert Frauen in der Pandemie besonders?

Gleichstellungsbeauftragte Melissa Depping hat nachgefragt

Wie trifft die Pandemie Frauen? Neustadts neue Gleichstellungsbeauftrage hat sich mal umgehört. Repro: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/os). Seit mehr als 100 Jahren wird am 8. März der Internationale Frauentag begangen. Seine Wurzeln hat er in der Arbeiterinnenbewegung des frühen 20. Jahrhunderts. Seither steht der Tag für den Kampf um mehr Gleichberechtigung, bessere Arbeitsbedingungen und gegen Diskriminierung von Frauen.

Die Corona-Pandemie hinterlässt Spuren im sozialen und ökonomischen Leben, bestimmte Berufsgruppen und Bereiche sind systemrelevant. Das Gesundheitswesen, die Grund- und Lebensmittelversorgung wie auch Pflege und Kinderbetreuung, um nur einige zu nennen. Nicht nur die Einstufung als systemrelevant haben diese Berufsgruppen gemeinsam, sondern auch, dass sie mehrheitlich von Frauen besetzt sind. Eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit zeigt, dass der Frauenanteil im Lebensmittel-Einzelhandel bei etwa 73, in Krankenhäusern bei 76 und in Kindergärten sogar bei knapp 93 Prozent liegt. Wie Neustadts Frauen das letzte Jahr gemeistert haben, interessiert die neue Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Melissa Depping hat sich bei Frauen aus Neustadt umgehört, um aufzuzeigen vor welchen Herausforderungen die Frauen im vergangenen Jahr standen. Ob Jugendpflege, Frauenberatung, Kindertagesstätte, Schulsozialarbeit oder Lebensmitteleinzelhandel, die Erfahrungen schildert sie in den Texten, die sich unter www.neustadt-a-rbge.de/frauentag im Internetportal der Stadt finden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1148 vom 13.03.2021