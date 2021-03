Arbeitskreis kritisiert „inakzeptable Zustände“ am Holocaust-Mahnmal

Neustadt (r/dgs). In einem Schreiben an Bürgermeister Dominic Herbst hatte der Arbeitskreis Regionalgeschichte schon im Dezember auf die „inakzeptablen Zustände“ am Holocaust-Mahnmal „Zwischen den Brücken“ hingewiesen. Der Platz mache einen „verwahrlosten Eindruck“, darauf hätten ihn auch mehrere Neustädter angesprochen, berichtete Hubert Brieden vom Arbeitskreis. Selbst am Morgen der Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht am 8. November lagen Papier und Flaschen vor und auf dem Mahnmal und mussten erst weggeräumt werden.

Darüber hinaus stand monatelang das „Mammomobil“ zur Brustkrebserkennung samt Zelt und Dixi-Klos vor das Mahnmal, so dass nicht einmal mehr Führungen stattfinden konnten. Der vorhandene Papierkorb quelle in der Regel von Müll über, heißt es weiter. Beobachtet werde auch, dass auf dem Mahnmal abgelegte Steine und Blumen immer wieder entfernt werden.

Bürgermeister Herbst kündigte in seinem Antwortschreiben nach Rücksprache mit den zuständigen Fachdiensten an, einen für alle Seiten annehmbaren Kompromiss zu erwirken. Das „Mammobil“ wird voraussichtlich wieder 2022 in Neustadt vor Ort sein. „Wir prüfen die Möglichkeit, das Mobil zukünftig an einem anderen Ort zu platzieren - denkbar wäre aus Stadtsicht auch, dass zumindest die mobilen Toilettenkabinen weichen müssen“, erklärte der Bürgermeister. In Sachen Papierkorb sei der Turnus der Leerung mittlerweile durch einen zusätzlichen städtischen Mitarbeiter erhöht worden. Insbesondere im Vorfeld von Gedenktagen solle zukünftig verstärkt darauf geachtet werden, dass sich „der Platz in einem angemessenen Zustand“ befindet. Auch die beschädigte Informationstafel an der Mauer soll erneuert werden.

Herbst dankte dem Arbeitskreis im 40. Jahr seines Bestehens ausdrücklich für seine verdienstvolle Tätigkeit. „Die von Ihnen betriebenen Recherchen, Ihre erhellenden Publikationen, Radiobeiträge und Veranstaltungen, aber auch Ihre mahnenden Worte verdienen höchste Anerkennung“, lobte er.

Derzeit ist ein Veranstaltungsprogramm zu den Themen „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“, „Erinnerungen und Gedenken in Neustadt a. Rbge.“ und „Antisemitismus“ in Planung.

Ausgabe-Nr. 1148 vom 13.03.2021